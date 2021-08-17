《The Penthouse》「坏蛋三人帮」严基俊&奉太奎&尹钟焄共同出演tvN旅游综艺《不会害人》

以害人著称的「赫拉宫殿三兄弟」，这次聚在一起的主题变成了「不会害人」，真的很想看节目组会搞出什么样的企划啊XDD #严基俊 #奉太奎 #尹钟焄 #ThePenthouse

tvN今日宣布，在SBS电视台年度话题度之作《The Penthouse》里饰演赫拉宫殿三兄弟的严基俊、奉太奎、尹钟焄，将在剧终后於戏外再次聚首，一起出演旅游概念综艺节目《不会害人》（暂定名）。

严基俊、奉太奎、尹钟焄在剧中饰演利益关系牢牢绑在一起的三个人，分别是偷走别人人生的房地产大亨朱丹泰、毫无廉耻感的律师李奎镇、以及为了出人头地而与前两人同流合污的医生河尹哲，日常勾结官员炒作房地产，还污蔑女主角的女儿自寻短见，甚至放火烧了她的房间以毁灭证据，可谓无恶不作。



（图：Youtube@SBS NOW / SBS 공식 채널）

但实际上，尹钟焄在生活里是一位非常温柔随和的暖男，奉太奎也个性开朗直接、 讲话幽默风趣，不过严基俊确实是大家公认的「冷美男」，戏里戏外都散发著生人勿进的气场XD这部剧一共拍了3季，从去年10月26日开播到今年9月10终於要画下句点，据悉三位演员这一年里积累了不少感情，看来tvN打算让他们通过旅游节目展现出电视剧本之外的化学反应。

本月底结束《The Penthouse 3》的拍摄后，三位演员马上就会开始录制《不会害人》，具体节目内容和播出时间尚未确定，不过这出演阵容已经让人觉得必须要追了XD



（封图：IG@sbsdrama.official）

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻