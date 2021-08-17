《The Penthouse》「壞蛋三人幫」嚴基俊&奉太奎&尹鐘焄共同出演tvN旅遊綜藝《不會害人》

以害人著稱的「赫拉宮殿三兄弟」，這次聚在一起的主題變成了「不會害人」，真的很想看節目組會搞出什麼樣的企劃啊XDD #嚴基俊 #奉太奎 #尹鐘焄 #ThePenthouse

tvN今日宣佈，在SBS電視台年度話題度之作《The Penthouse》里飾演赫拉宮殿三兄弟的嚴基俊、奉太奎、尹鐘焄，將在劇終后於戲外再次聚首，一起出演旅遊概念綜藝節目《不會害人》（暫定名）。

嚴基俊、奉太奎、尹鐘焄在劇中飾演利益關係牢牢綁在一起的三個人，分別是偷走別人人生的房地產大亨朱丹泰、毫無廉恥感的律師李奎鎮、以及為了出人頭地而與前兩人同流合汙的醫生河尹哲，日常勾結官員炒作房地產，還污蔑女主角的女兒自尋短見，甚至放火燒了她的房間以毀滅證據，可謂無惡不作。



（圖：Youtube@SBS NOW / SBS 공식 채널）

但實際上，尹鐘焄在生活里是一位非常溫柔隨和的暖男，奉太奎也個性開朗直接、 講話幽默風趣，不過嚴基俊確實是大家公認的「冷美男」，戲裡戲外都散發著生人勿進的氣場XD這部劇一共拍了3季，從去年10月26日開播到今年9月10終於要畫下句點，據悉三位演員這一年裡積累了不少感情，看來tvN打算讓他們通過旅遊節目展現出電視劇本之外的化學反應。

本月底結束《The Penthouse 3》的拍攝后，三位演員馬上就會開始錄製《不會害人》，具體節目內容和播出時間尚未確定，不過這出演陣容已經讓人覺得必須要追了XD



（封圖：IG@sbsdrama.official）

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