偶像歌手第一人！DAY6 Young K考入「美国陆军附编韩军」，将於10月开始服兵役

Young K应该是偶像界第一位进入KATUSA服兵役的人，真的好厉害！

昨日Young K直播时透露了SOLO专辑《Eternal》的发售计画，以及宣布将在10月12日入伍服兵役：「几乎只隔了2个月就发新专辑，这么快做专辑的原因就是希望在入伍前多让大家看到我。 」



（图：Naver VLIVE）

Young K透露说自己考上了KATUSA，也就是美国陆军附编韩军（Korean Augmentation To the United States Army），引起不少网友关注。 KATUSA在韩国是相当热门的服兵役机构， 虽然每个月都招募新兵，但每次报名的人数都远远超过招募人数，最终要通过抽签决定合格人选，竞争率通常为1：10，最高时甚至接近1：20！而且每个人只限报名一次，今年的募兵计划只有1590人，一旦没被抽中就再也没有机会了~~

KATUSA人气如此之高是有原因的，最大的吸引人之处就是服役环境自由：宿舍配合美式生活观念采用两人或一人一间，非训练期间工作结束后晚上可以外出，周末甚至可以在外住宿;而且因为是同美军混编、和美军一起生活，英语能力也可以获得自然而然的提高。

对於报名者，KATUSA不仅要求体测结果符合现役入伍条件（1至3级），对英语能力也有规定，例如TOEIC分数要在780分以上，或者TEPS超过690分、TOEFL IBT超过83分等等。 KATUSA每个月都会招募一百余名士兵，但符合要求的报名者往往有一千好几，最终合格者由抽签决定。



（图：韩国兵务厅Youtube频道）

合格者通过基础军事训练后，会再以抽签方式分配到龙山、平泽等各个基地，也有的被分配到韩美联合司令部、外交通商部，或者进入AFN（美国军中广播）担任翻译兵、行政兵等等，退伍时成为陆军预备役兵长。

Young K在加拿大生活过4年，去年直播时曾透露TOEIC成绩是970分（满分990）、TOEFL成绩是116分（满分120）。除了Young K之外，韩国艺人全炫茂和吴尚津也是KATUSA出身，不过Young K应该是偶像界第一人，能够被抽中真的是兼具实力与运气的幸运儿啊！Youtube频道「国防TV」公开过KATUSA的新兵训练日常，还能看到军中伙食，虽然是5年前的资料，也可以了解一下大概状况：



（封图：DAY6 FB）

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