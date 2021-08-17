偶像歌手第一人！DAY6 Young K考入「美國陸軍附編韓軍」，將於10月開始服兵役

Young K應該是偶像界第一位進入KATUSA服兵役的人，真的好厲害！

昨日Young K直播時透露了SOLO專輯《Eternal》的發售計畫，以及宣佈將在10月12日入伍服兵役：「幾乎只隔了2個月就發新專輯，這麼快做專輯的原因就是希望在入伍前多讓大家看到我。 」



（圖：Naver VLIVE）

Young K透露說自己考上了KATUSA，也就是美國陸軍附編韓軍（Korean Augmentation To the United States Army），引起不少網友關注。 KATUSA在韓國是相當熱門的服兵役機構， 雖然每個月都招募新兵，但每次報名的人數都遠遠超過招募人數，最終要通過抽籤決定合格人選，競爭率通常為1：10，最高時甚至接近1：20！而且每個人只限報名一次，今年的募兵計劃只有1590人，一旦沒被抽中就再也沒有機會了~~

KATUSA人氣如此之高是有原因的，最大的吸引人之處就是服役環境自由：宿舍配合美式生活觀念採用兩人或一人一間，非訓練期間工作結束後晚上可以外出，週末甚至可以在外住宿;而且因為是同美軍混編、和美軍一起生活，英語能力也可以獲得自然而然的提高。

對於報名者，KATUSA不僅要求體測結果符合現役入伍條件（1至3級），對英語能力也有規定，例如TOEIC分數要在780分以上，或者TEPS超過690分、TOEFL IBT超過83分等等。 KATUSA每個月都會招募一百餘名士兵，但符合要求的報名者往往有一千好幾，最終合格者由抽籤決定。



（圖：韓國兵務廳Youtube頻道）

合格者通過基礎軍事訓練后，會再以抽籤方式分配到龍山、平澤等各個基地，也有的被分配到韓美聯合司令部、外交通商部，或者進入AFN（美國軍中廣播）擔任翻譯兵、行政兵等等，退伍時成為陸軍預備役兵長。

Young K在加拿大生活過4年，去年直播時曾透露TOEIC成績是970分（滿分990）、TOEFL成績是116分（滿分120）。除了Young K之外，韓國藝人全炫茂和吳尚津也是KATUSA出身，不過Young K應該是偶像界第一人，能夠被抽中真的是兼具實力與運氣的幸運兒啊！Youtube頻道「國防TV」公開過KATUSA的新兵訓練日常，還能看到軍中伙食，雖然是5年前的資料，也可以了解一下大概狀況：



（封圖：DAY6 FB）

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