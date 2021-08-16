金钟国＆宋智孝真的有问题！刘在锡大爆料：你把智孝叫回家，就两个人在家啊XD

「能力者」金钟国的每一段萤幕Loveline都是跨不过去的坎！
从《X-MAN》开始，尹恩惠对於金钟国来说是永远抹不去的一段标签，不管是否承认，金钟国成就了尹恩惠，尹恩惠也成就了金钟国。 哪怕是十多年过去了依旧有很多观众记得他俩在节目中的粉红气息，就连现在刘在锡也会时不时拿尹恩惠来「牵制」金钟国。
▲SBS《X-MAN》
而宋智孝则是金钟国逃不过的另一个标签，《Running Man》十多年的感情不是盖的，两人之间的某些互动不能不说确实存在著一些暧昧，这个粉红浪漫一直都在无形的空气中碰撞出火花。 其实已经有不少「懵钟CP粉」了，最新一期的《Running Man》里刘在锡的一句话又让CP粉们集体欢呼了。
▲SBS《Running Man》
刘在锡在节目开始时故意捉弄金钟国和宋智孝，一句「你和智孝就两个人在家里啊」激起了所有人的好奇心。 原来是金钟国曾在YouTube节目里邀请宋智孝到家里做客，宋智孝素颜登场。 金钟国慌忙解释道：「不是那样的，那明明是工作啊，工作！！！」还反驳RM成员已经约定会出演自己的YouTube节目。
▲SBS《Running Man》
刘在锡听完之后继续「挖坑」，说：「你的YouTube节目智孝可以出演，但最让我震惊的是她怎么看起来那么自在随意。 」其他成员在一边附和，「看上去很熟悉那个家」、「感觉就是住在家里的人」。宋智孝在金钟国的家里到底有多自在呢？ 自在到吃饭吃到一半躺在沙发上，完全就像是在自己家中那样毫无戒心。 梁世灿甚至在一旁点火说道：「节目之后智孝姐姐走了吗？ 还是睡完觉才走。 」 哈哈哈哈哈，梁世灿小心被金钟国揍哦！
▲YouTube@김종국
大家觉得金钟国和宋智孝有问题吗???? 其实「懵钟夫妇」也很让人期待啊。
▲SBS《Running Man》
「首图：SBS《Running Man》／김종국 GYM JONG KOOK＠youtube」
Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究