曾在微电影《Anu & Huyga》饰演情侣，延宇振&安昭熙新戏《三十，九》将变成兄妹

安昭熙确定演出《三十，九》啦～她与延宇振在微电影里有点火辣呢！

早在5月就传出安昭熙会演出JTBC电视剧《三十，九》和孙艺真与田美都合作，昨（12）日安昭熙所属经纪公司BH娱乐终於公开此消息并释出角色设定。

《三十，九》剧情叙述即将迈入四字头的三个好朋友她们的友情和爱情，并且刻划她们的生活，是部现实浪漫爱情剧。三女三男分别由孙艺真、田美都、金智贤、延宇振、李茂生与李泰焕主演。

（图：MSteam娱乐、Bistus娱乐、Vibe Actors、Jump娱乐、Aliencompany、Man of Creation）

原本5月的消息中，传出安昭熙是饰演第三位30代的女主角，当时有些网友非常好奇安昭熙年仅29，如何演即将迈入40代的熟女呢？不过目前证实是乌龙一场，原来安昭熙是演男主角延宇振的妹妹。

安昭熙饰演金善宇（延宇振 饰）的钢琴家妹妹「金昭媛」，是经历过治疗与恢复期的人物，因为车美照（孙艺真 饰）的关心以及建设性的意见，从中获得力量。

（图：安昭熙所属BH娱乐）

有趣的是，延宇振曾和安昭熙在2018年第七届「Marie Claire（美丽佳人）电影节」中，和品牌兰蔻合作推出一部微电影《Anu & Huyga》，两人在里头扮演一对蒙古情侣，另外也为《Marie Claire》拍摄了一系列情侣画报。而今时隔3年的，两人二度合作要变成兄妹了。



▼《Anu & Huyga》预告&片段



▼《Marie Claire》画报



JTBC电视剧《三十，九》预计在明年上半年上档，更多消息可点此了解。

（封图：延宇振所属Jump娱乐、YouTube＠Marie Claire Korea 截图、安昭熙所属BH娱乐）

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