曾在微電影《Anu & Huyga》飾演情侶，延宇振&安昭熙新戲《三十，九》將變成兄妹

安昭熙確定演出《三十，九》啦～她與延宇振在微電影裡有點火辣呢！

早在5月就傳出安昭熙會演出JTBC電視劇《三十，九》和孫藝真與田美都合作，昨（12）日安昭熙所屬經紀公司BH娛樂終於公開此消息並釋出角色設定。

《三十，九》劇情敘述即將邁入四字頭的三個好朋友她們的友情和愛情，並且刻劃她們的生活，是部現實浪漫愛情劇。三女三男分別由孫藝真、田美都、金智賢、延宇振、李茂生與李泰煥主演。

（圖：MSteam娛樂、Bistus娛樂、Vibe Actors、Jump娛樂、Aliencompany、Man of Creation）

原本5月的消息中，傳出安昭熙是飾演第三位30代的女主角，當時有些網友非常好奇安昭熙年僅29，如何演即將邁入40代的熟女呢？不過目前證實是烏龍一場，原來安昭熙是演男主角延宇振的妹妹。

安昭熙飾演金善宇（延宇振 飾）的鋼琴家妹妹「金昭媛」，是經歷過治療與恢復期的人物，因為車美照（孫藝真 飾）的關心以及建設性的意見，從中獲得力量。

（圖：安昭熙所屬BH娛樂）

有趣的是，延宇振曾和安昭熙在2018年第七屆「Marie Claire（美麗佳人）電影節」中，和品牌蘭蔻合作推出一部微電影《Anu & Huyga》，兩人在裡頭扮演一對蒙古情侶，另外也為《Marie Claire》拍攝了一系列情侶畫報。而今時隔3年的，兩人二度合作要變成兄妹了。



▼《Anu & Huyga》預告&片段



▼《Marie Claire》畫報



JTBC電視劇《三十，九》預計在明年上半年上檔，更多消息可點此了解。

（封圖：延宇振所屬Jump娛樂、YouTube＠Marie Claire Korea 截圖、安昭熙所屬BH娛樂）

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