尹启相和李荷妮分手后被骂得超惨！韩娱圈记者大爆料，真的有内情！

南韩演员尹启相昨日发布婚讯迎娶圈外女友，他和前女友李荷妮的7年长跑爱情又再次成为焦点。

尹启相和李荷妮曾经是韩娱圈公认的明星情侣，恩爱又低调，每次提到对方时都是满脸甜蜜，是很多民众非常喜欢的一对CP。 就在所有人都认为他们一定会携手步入婚姻的时候，这对情侣最终还是没能熬过七年之痒，决定从情侣重新做回娱乐圈同僚、朋友，也让广大粉丝和民众心碎，甚至不少人喊出：「再也不相信爱情了。」

尹启相和李荷妮是2020年6月分手的，而2021年8月，他就宣布了婚讯，今年秋天迎娶小5岁的美妆品牌代表，即将开启婚姻生活。 算起来和李荷妮分手也就才1年，尹启相不仅交了新女友，还结婚了，这让不少民众觉得太快了，甚至有人吐槽尹启相有了新欢就忘了交往了7年的旧爱，从感情创伤里走出来的太快。



对此韩娱圈知名记者李振浩（音译）有话要说。 尹启相和李荷妮在交往期间被问及什么时候会结婚，当时尹启相就表示：「还没定，也不会改变什么。 」李荷妮称：「我觉得还没到时候，人生都有既定的时间，什么时间做什么事情，现在是我要工作的时期，结婚也不是一个人的事情，我不是甲方，而是乙方。 」



相关言论曝光之后，尹启相在韩网上遭到了批评，很多人猜测是尹启相不想结婚而耽误了李荷妮。 然而李振浩记者的爆料却和民众的猜测完全相反，他透露：「尹启相向友人透露过想结婚的想法，反而是李荷妮不同意。 '结婚也不是一个人的事情'其实说的不是尹启相而是李荷妮的家人，李荷妮的家人不同意她和尹启相谈恋爱。 」当时背负了很多駡名的尹启相面对朋友让他对外澄清的劝说时也只是表示「要骂就骂我吧，没必要（去澄清）。 」李振浩还称：「直到分手他也一直在为李荷妮考虑。 」

民众和粉丝很惋惜尹启相和李荷妮7年的爱情，不过感情是很私密的事情，除了当事人之外，其他人真的无法了解透彻。

「首图：IG@enter_just、@honey_lee32」

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