尹啟相和李荷妮分手後被罵得超慘！韓娛圈記者大爆料，真的有內情！

南韓演員尹啟相昨日發佈婚訊迎娶圈外女友，他和前女友李荷妮的7年長跑愛情又再次成為焦點。

尹啟相和李荷妮曾經是韓娛圈公認的明星情侶，恩愛又低調，每次提到對方時都是滿臉甜蜜，是很多民眾非常喜歡的一對CP。 就在所有人都認為他們一定會攜手步入婚姻的時候，這對情侶最終還是沒能熬過七年之癢，決定從情侶重新做回娛樂圈同僚、朋友，也讓廣大粉絲和民眾心碎，甚至不少人喊出：「再也不相信愛情了。」

尹啟相和李荷妮是2020年6月分手的，而2021年8月，他就宣佈了婚訊，今年秋天迎娶小5歲的美妝品牌代表，即將開啟婚姻生活。 算起來和李荷妮分手也就才1年，尹啟相不僅交了新女友，還結婚了，這讓不少民眾覺得太快了，甚至有人吐槽尹啟相有了新歡就忘了交往了7年的舊愛，從感情創傷裡走出來的太快。



對此韓娛圈知名記者李振浩（音譯）有話要說。 尹啟相和李荷妮在交往期間被問及什麼時候會結婚，當時尹啟相就表示：「還沒定，也不會改變什麼。 」李荷妮稱：「我覺得還沒到時候，人生都有既定的時間，什麼時間做什麼事情，現在是我要工作的時期，結婚也不是一個人的事情，我不是甲方，而是乙方。 」



相關言論曝光之後，尹啟相在韓網上遭到了批評，很多人猜測是尹啟相不想結婚而耽誤了李荷妮。 然而李振浩記者的爆料卻和民眾的猜測完全相反，他透露：「尹啟相向友人透露過想結婚的想法，反而是李荷妮不同意。 '結婚也不是一個人的事情'其實說的不是尹啟相而是李荷妮的家人，李荷妮的家人不同意她和尹啟相談戀愛。 」當時背負了很多駡名的尹啟相面對朋友讓他對外澄清的勸說時也只是表示「要罵就罵我吧，沒必要（去澄清）。 」李振浩還稱：「直到分手他也一直在為李荷妮考慮。 」

民眾和粉絲很惋惜尹啟相和李荷妮7年的愛情，不過感情是很私密的事情，除了當事人之外，其他人真的無法了解透徹。

「首圖：IG@enter_just、@honey_lee32」

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞