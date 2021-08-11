【有片】《The Penthouse 3》花絮：金永大看到还活著的罗根李笑场，尹钟焄：「锡勋啊～是我治好的」

上周播出的《The Penthouse 3》第9集中，罗根李（朴殷硕 饰）生还的前一天晚上真相大白。

他和沈秀莲（李智雅 饰）、河尹哲（尹钟焄 饰）三人也决定为吴允熙（柳真 饰）复仇。最后，千瑞璡（金素妍 饰）和朱丹泰（严基俊 饰）还相互撕咬，真的非常精彩。



公开的花絮中，有一段是沈秀莲和罗根李重逢，正在进行彩排，而「电灯泡」尹钟焄却突然开门闯入，也让他慌张喊：「哎唷！对不起...我进来的太早了吧？」引发全场大爆笑 XD



之后朱锡勋（金永大 饰）来找妈妈，金永大就对著镜头说：「刚刚妈妈和罗根亲亲了...」开始彩排时，金永大不小心笑场，尹钟焄就说：「锡勋啊～是我治好的。」只能说河博士在剧中真的太厉害，手之前都已经受伤，竟然还可以完成手术！李智雅还对金永大说：「锡勋啊～你新爸爸。」



下集预告中，沈秀莲：「我们所有人现在聚在这里，是为了惩罚千瑞璡和朱丹泰。」锡勋去找了罗娜（金贤秀 饰），锡京（韩智贤 饰）也和妈妈和好。而《The Penthouse 3》原订12集，最后也确定会延长2集，不知道最终结局到底会是什么啊～

（图：黄viu煲剧平台、YouTube@SBS Catch）

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