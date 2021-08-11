【有片】《The Penthouse 3》花絮：金永大看到還活著的羅根李笑場，尹鐘焄：「錫勳啊～是我治好的」

上週播出的《The Penthouse 3》第9集中，羅根李（朴殷碩 飾）生還的前一天晚上真相大白。

他和沈秀蓮（李智雅 飾）、河尹哲（尹鐘焄 飾）三人也決定為吳允熙（柳真 飾）復仇。最後，千瑞璡（金素妍 飾）和朱丹泰（嚴基俊 飾）還相互撕咬，真的非常精彩。



公開的花絮中，有一段是沈秀蓮和羅根李重逢，正在進行彩排，而「電燈泡」尹鐘焄卻突然開門闖入，也讓他慌張喊：「哎唷！對不起...我進來的太早了吧？」引發全場大爆笑 XD



之後朱錫勳（金永大 飾）來找媽媽，金永大就對著鏡頭說：「剛剛媽媽和羅根親親了...」開始彩排時，金永大不小心笑場，尹鐘焄就說：「錫勳啊～是我治好的。」只能說河博士在劇中真的太厲害，手之前都已經受傷，竟然還可以完成手術！李智雅還對金永大說：「錫勳啊～你新爸爸。」



下集預告中，沈秀蓮：「我們所有人現在聚在這裡，是為了懲罰千瑞璡和朱丹泰。」錫勳去找了羅娜（金賢秀 飾），錫京（韓智賢 飾）也和媽媽和好。而《The Penthouse 3》原訂12集，最後也確定會延長2集，不知道最終結局到底會是什麼啊～

（圖：黃viu煲劇平台、YouTube@SBS Catch）

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