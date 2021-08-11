《来自星星的你》导演新作！金裕贞、安孝燮、孔明主演奇幻爱情古装剧《红天机》剧照公开，30日首播！

《红天机》的主演阵容颜值都很高，换上古装也好适合！
SBS月火剧《红天机》由金裕贞、安孝燮、孔明、郭时阳主演，讲述进入景福宫的绝世美人女画工「红天机」，和失明但是可以读懂天空和星座的观象监「河蓝」及风流倜傥的「阳明大君」之间的奇幻爱情古装剧。
▼金裕贞饰演有神奇力量的天才女画师「洪天起」，一手握著毛笔的金裕贞正在填著白色的画纸，投入画画的金裕贞，作爲画工会展现出怎样的活跃，更让人好奇。
▼安孝燮饰演「河蓝」，虽然失明但可以读懂星象的红眼观星监。与平凡人不同，安孝燮的红眼睛让他成爲了神秘的存在，红到冰凉的眼珠散发出奥妙的气氛，让人好奇红眼睛的故事。
▼孔明饰演「阳明大君」，喜欢诗书画的浪漫主义者，热爱艺术的风流客。剧照中，孔明以温暖的外貌相得益彰的韩服姿态吸引人们的视线，其背后的背景是彷佛展开山水画的风景。
另外，《红天机》改编自《拥抱太阳的月亮》、《成均馆绯闻》原作者廷银阙的同名小说的作品。由《来自星星的你》导演张太侑执导，《浪漫的体质》编剧河恩执笔，确定在8月30日播出。（⭐ 这剧将会在黄Viu煲剧平台播出，香港观众密切注意罗！ ⭐ ）
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