新剧《人间失格》初见面就情感浓烈，全道嬿称赞：「柳俊烈的魅力就是让人想一直看下去」

【最新海报&剧照】网友：这次要换惠利吃醋了吗～？

JTBC 推出的10周年特别企划周末连续剧《人间失格》，公开了全道嬿和柳俊烈在公车上初次见面的剧照，另外，宣传期间一直以人物特写来重点宣传，角色的情感也因此被放大，相当考验演技。



《人间失格》讲述一个什麽都没有做就迷失方向的40岁女人，和一个害怕自己什麽都做不了的27岁男人，对彼此人生互相产生共鸣、疗愈人心的故事。



▼预告：



「在人生最低潮的瞬间，彷佛一束光照进了我平凡无奇的世界」

这场公车上的戏是两人首次拍摄的场面，全道嬿认为这场戏很难，但柳俊烈很有节奏性的带领著她，默契比想像中的还要好，原本的担心都显得多余了，而让人持续想看、持续期待的这点，就是柳俊烈的魅力。



柳俊烈也称赞全道嬿前辈所拥有的魅力无法用言语表达，面对她时，会持续不断地检视自己，然后发掘出崭新的一面，每个一起拍摄的瞬间都感到非常开心且珍贵。

【人物简介】



▼全道嬿饰演想成为优秀作家的代笔作者「李符珍」，发现自己人生过半却只是个毫无作为的失败者，人生陷入低谷，顿时失去了活下去理由的女子。



▼柳俊烈饰演代理服务运营者「李姜载」，想努力摆脱贫困成为有钱人，却始终一事无成，失去自信、迷失人生方向的男子。



《人间失格》将会在9月4日晚间22:30首播。

*图：JTBC Drama@official

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