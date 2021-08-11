金才禾一家都是演员！《全知干预视角》曝光妹妹是《我的上流世界》李宝英大姑

记得这位「奶油面包姐姐」吗～现在想起来根本就是「台版恰恰」XDDD

曾演出《金科长》、《福秀回来了》、《女神降临》等剧的演员金才禾（另译金在华），於7日播出的综艺节目《全知干预视角》EP.164，公开了一日行程，更曝光了一家都是演员！

金才禾中午有个聚会，见面的对象让洪贤姬一看就喊：「这不是『奶油面包』姐姐吗？」原来指的是《我的上流世界》名场面。这位演员饰演女主角李宝英的大姑，在EP.2就有个疯狂场面，於自家面包店耍大牌，直接捏爆奶油面包扔向员工。

（图：《我的上流世界》@Naver TV 오지연）

问金才禾怎么和她认识的，金才禾说：「是我的妹妹。」全场惊呼。原来洪贤姬口中的「奶油面包姐姐」本名金慧禾（另译金慧华），是金才禾的大妹，站在金慧禾身边的人则是金才禾的小妹金胜禾。姐妹三人都是演员！金才禾也提到很羡慕大妹在《我的上流世界》能演前辈朴元淑的女儿，幸好大妹已向朴元淑前辈表达了姐姐的粉丝之心。

（图：《全知干预视角》@MBCentertainment 截图）

不止姐妹三人是演员，连父母也是舞台剧演员，是小剧场里的男女主角，这一家五口俨然是演员世家啊！演技DNA也延续了下来。金才禾透露是自己先就读了艺术高中，而大妹金慧禾书读得好本来被要求往学术发展，不过革命成功也朝演艺路走，小妹金胜禾则是在帮自己排戏时，演著演著演出兴趣。

（图：《全知干预视角》@YouTube MBCentertainment 截图）

姐妹三人固定聚会的目的在演练演技，不仅会彼此对戏，还会拍摄影片准备试镜内容。她们自有一套的练习方式（源於Sanford Meisner表演技法），非常投入感情，演著演著都落泪，让众人都非常佩服啊！

（图：《全知干预视角》@YouTube MBCentertainment 截图）

观众在网路上也留言：「感叹三位都演得很好ㅠㅠ」、「那位在《我的上流世界》英语说得很好…不知道是姐妹」、「晕，奶油面包！！！」、「第一次知道是亲姐妹，吓一跳」、「哇奶油面包，全部演技都好厉害」。（留言来源：theqoo〈《全干视》边看边觉得演员果然不一样的金才禾演员三姐妹〉‎）

▼《全知干预视角》EP.164相关影片







▼除了演技以外，金才禾还展现动物声带模仿呢！就是在《Running Man》曾疯狂展现的鸡叫

（图：《全知干预视角》@YouTube MBCentertainment 截图、《Running Man》@YouTube 런닝맨 - 스브스 공식 채널）





（封图：《全知干预视角》@YouTube MBCentertainment 截图、《我的上流世界》@Naver TV 오지연）

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