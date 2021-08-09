他们都拥有传说中的这双鞋中之王！朴叙俊、2PM俊昊与李阵郁一起晒出他们近期的爱鞋

最近有一双红翻天的球鞋，引发艺人们不约而同抢著收藏！朴叙俊与2PM俊昊、李阵郁都陆续在SNS放出他们拥有了这双潮鞋的照片，下一位拥有者会是谁呢？

演员朴叙俊时常在IG与大家分享他的新Nike球鞋，最近他又再度晒出一双最新的Nike高统球鞋，虽然背后一整排老式的电脑感觉好吸睛，而且朴叙俊一副男孩打扮穿著短裤拿著棒球帽，不过懂鞋的人都知道，照片的重点在於那双价值不菲的Nike球鞋。

原来朴叙俊脚上的这双鞋子可是限量版的Nike「Jordan 1 x Travis Scott x Fragment Retro High OG SP Military Blue」，由引领著街头时尚的美国Rapper歌手Travis Scott，及世界级的设计师藤原浩所合作设立的 Fragment公司所设计的Nike鞋款。在韩国国内是抽签限量发售，而原本的官方定价是23万9千元韩元，可是因为数量太稀少导致价格飞涨，据说成交价格已经超过韩币385万元。

当朴叙俊一公开这张照片，立刻引发所有球鞋迷以及艺人朋友们的注意，也有另外喜爱潮鞋的男艺人也po出了同样的鞋款喔！2PM的成员李俊昊，近期因回归而受到相当多的关注，他坐在阶梯上似乎在看著手机，不过大家的重点也看到了这双很难入手的鞋王！



照片: IG@jinuk0916

而昨日李阵郁也在自己的IG限时动态中分享了他正在开箱这双球鞋的照片，除了他手上还没穿好鞋带的这双，大家也一并注意到他背后有一面球鞋收藏墙！这是多少爱鞋男孩的梦想啊〜舍不得穿一定要收藏来欣赏的！於是李阵郁也是入手了这双〜

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