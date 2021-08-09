车太铉、振永、Krystal《警察课程》今晚开播！导演：这是一部让全家都能开怀大笑的好剧

大家是不是期待这部剧很久啦～？《警察课程》今晚正式开播，快来看官方释出的【抢先看影片】和复习一下「人物设定」吧！

KBS 全新月火剧《警察课程》将在今晚播出第一集，由大家长「车太铉」率领两位实力兼具人气的年轻演员「郑振永」和「郑秀晶」（Krystal），可以说是众所期待，官方抢先看的亮点影片中，也有许多抢眼的新生代演员。



《警察课程》讲述全力抓捕犯人的资深警察和罪犯出身的天才骇客，在警察大学以教授和学生的身分相遇，合力搜查办案的励志喜剧。



▼三分多钟的抢先看影片中，满满亮点，以警察大学为主要场景，警大教授车太铉和众多新生之间，充满血汗泪的青春励志电视剧，即将在今晚展开：



本剧由《99亿的女人》、《Perfume》柳宽茂导演执导，他也特别提到希望这部剧能够成为今夏让全家人轻松观看的好剧，透过这部作品让大家都能够开怀大笑、纾解压力。

【人物简介】



▼车太铉是善用各种手段来办案的资深刑警「刘东万」，由强力班刑警到网路搜查队，走遍各个部门、拥有20年资历，成为警大教授后，与叛逆少年「善浩」再度相遇，从此两人的命运被纠缠在了一起。



▼郑振永饰演数位时代出生的天才骇客「姜善浩」，脑袋清晰、聪明绝顶，对什么都不贪的朴实少年，却在遇见初恋后，人生第一次有了想前进的目标。



▼郑秀晶饰演的警察大学新生「吴江熙」，拥有完美外貌和个性，骨子里都充满正义感的角色，但拥有3次前科的妈妈，却让她感到丢脸忍不住隐藏。



▼《警察课程》短预告，警校不是这么好混的，警察也不是这么好当的！本剧将会在今晚（8月9日）21:30 首播。



*图：KBS 2TV＠Official

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