【K社韩文小百科】奥运冠军安山因短发被群嘲，中国网民送表情包！韩国网民：好东西应该大家一起分享

没想到中国的表情包竟然也有在韩网上出名的一天。

事情要先从2020东京奥运会女子射箭的冠军安山说起。 本届奥运会上，安山一人拿下射箭女子个人赛、女子团体赛两枚金牌，创造了韩国射箭历史。 明明是个该庆祝的好事，但韩网上却出现戏剧性一幕，安山遭到部份韩国男性的网暴，他们指责安山是「女权主义者」，原因是她剪短发、曾就读於女子学校等。 很多男网民跑到安山SNS下辱駡她，认为她不配夺金，要求射箭协会收回安山的奖牌，取消她的奥运冠军头衔，要求她公开道歉。 这一系列匪夷所思的操作不仅震惊了韩国网民，也火速在中国微博上流传开来，一度登上热搜。



而微博热搜的留言里，有网友贴出了这样的一张图片。



▲新浪微博cr_logo

表情包统统被P上了「一点点」的手势。 而「一点点」手势在韩国非常敏感，因为像极了韩国女性主义线上社区Megallia的logo。 而logo上这个标志性的手势，其实是吐槽（嘲笑）韩国男性生殖器长度.... 而中国网民把「一点点」手势直接P到了每个表情上，实在是很有讽刺的味道。



▲维基百科截图

有韩国网民看到微博内容后又传回到韩网上，立刻引爆热议。 不少韩国网民表示：「韩国急需这种图片，求分享」、「表情包要一起用」、「丢死人了，部份脑残男网民丢人丢丢到国外去了」等。

「首图：ig@ssaaaann__22」

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