Mnet新选秀节目《GIRL'S PLANET 999》公布全新投票&镜头分配规则，期望能比《Produce 101》更公平！

根据《Produce 101》的经验,Mnet在新选秀节目《GIRL'S PLANET 999》上,作了以下几项新措施,希望能给参赛者们一个公平公正的比赛机会!

Mnet全新选秀节目《GIRL'S PLANET 999》今日举办线上发布会,来自韩文、中文、日文圈的选手各33名,一共99位女生在节目里通过合作和成长,竞争9个出道名额。



鉴於之前的《Produce 101》系列因为投票造假备受诟病,这次发布会著重说明了公平机制。 节目CP(总制作人)尹信惠(音)表示:首先投票方面采用50%韩国投票、50%海外投票,通过外部平台Universe App计票,节目组只能拿到票数结果,并且投票方式还将在任务过程中不断改变,同时还引入「外部观察人」对数据和结果进行公证。



[#GirlsPlanet999] Behind cuts of the Masters' First Meeting 4 | Coming in August



Planet, K-POP, and Vocal/Dance Masters!

Master Council Assembled



<Girls Planet 999 : The Girls Saga>

2021. 08 COMING SOON#걸스플래닛999 #소녀대전 #TheGirlsSaga #globalaudition #Mnet pic.twitter.com/qpwbMe79MO