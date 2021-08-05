Mnet新选秀节目《GIRL'S PLANET 999》公布全新投票&镜头分配规则，期望能比《Produce 101》更公平！

根据《Produce 101》的经验，Mnet在新选秀节目《GIRL'S PLANET 999》上，作了以下几项新措施，希望能给参赛者们一个公平公正的比赛机会！

Mnet全新选秀节目《GIRL'S PLANET 999》今日举办线上发布会，来自韩文、中文、日文圈的选手各33名，一共99位女生在节目里通过合作和成长，竞争9个出道名额。



鉴於之前的《Produce 101》系列因为投票造假备受诟病，这次发布会著重说明了公平机制。 节目CP（总制作人）尹信惠（音）表示：首先投票方面采用50%韩国投票、50%海外投票，通过外部平台Universe App计票，节目组只能拿到票数结果，并且投票方式还将在任务过程中不断改变，同时还引入「外部观察人」对数据和结果进行公证。



[#GirlsPlanet999] Behind cuts of the Masters' First Meeting 4 | Coming in August



Planet, K-POP, and Vocal/Dance Masters!

Master Council Assembled



<Girls Planet 999 : The Girls Saga>

2021. 08 COMING SOON#걸스플래닛999 #소녀대전 #TheGirlsSaga #globalaudition #Mnet pic.twitter.com/qpwbMe79MO — Mnet I Girls Planet 999 (@_girlsplanet999) June 24, 2021

镜头分配方面，之前有些练习生因为一开始就镜头很少而未能受到观众注意，这次节目计画根据节目传递的资讯和故事决定每个人的镜头分量，并且会为每位参赛者制作PR影片和直拍等等，力图让大家获得公平的曝光机会。 每个语言圈的选手没有固定的出道名额限制。为了参赛者的健康，节目组不仅用心打造了环境舒适的宿舍，还有24时待机的安保和翻译人员，并请来了儿童青少年专业谘询医师，以保障参赛者的精神健康。



[#GirlsPlanet999] ‘O.O.O’ Performance (99 Participants ver.)



Grand Release of the 99 Girls'

Signal Song Performance for their dream!



▼Full ver.▼https://t.co/P589VC46ez



<Girls Planet 999 : The Girls Saga>

August 6 (Fri) 8:20PM(KST)#OOO #Over_Over_Over #CJLiveCity #Mnet pic.twitter.com/4chPPTzmOT — Mnet I Girls Planet 999 (@_girlsplanet999) July 29, 2021

《GIRL'S PLANET 999》将在明晚（6日）正式开播，一共12期，今天公开的第一期highlight影片提前公开了忙内选手们的第一个舞台，实力令人惊艳！



（图：Mnet）

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