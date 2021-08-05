东奥韩国女排除了金软景还有一位人气球员金姬真！摸头杀影片疯传

又一位让粉丝疯狂想和她结婚的女选手！

前几日韩国有支女子排球队的短片疯传，主角正是目前在东奥打球的排球国手金姬真（김희진），她在场边「摸头杀」举动迷倒不少韩国网友！

该短片标题「金姬真的有罪影片」，为金姬真在韩国排球联盟打球时的场边花絮，据说在Twitter一天内被疯狂转推1万2000次（Twitter上该影片已无法查看），而转发到FB目前也累积2500次分享，共79万人浏览过该影片。



该FB影片底下留言尽是哏图，流鼻血、爱慕、「不爱我也不要诱惑我」……等等。Theqoo论坛也出现相关‎热门贴文，留言喊著：「姐姐罪真多」、「心脏啊，别闹了」、「和我结婚吧」、「看我颧骨的反应，确实是有罪的」、「什么啊，为什么这么贴心」、「烦躁ㅜㅜ又不是我的人，不要诱惑我」、「有罪……惩罚和我结婚……」。

金姬真目前在韩国排球联盟为华城IBK Altos效力，也是此次东京奥运韩国女排代表队选手，她和先前小编介绍过的‎柔道选手尹贤智一样，都是狗相，打起球来却英气逼人的选手，征战东奥可是圈了更多粉丝。



她和「排球女帝」金软景是韩国女排老战友，也都是韩国队上人气球员，在东奥的互动亦备受瞩目。





▼金姬真也曾和金软景一同上综艺节目《家师父一体》



昨（4）女排半准决赛，韩国3：2取胜土耳其晋级四强，是韩国自2012伦敦奥运以来，再次闯进四强，赛后金姬真激动落泪的模样再次引发热烈讨论。



明天韩国时间晚间9点，韩国女排将在半决赛迎战巴西。韩国先前才在小组赛中惨遭巴西3：0完封，可是会是一场硬战。如果对战巴西赢球将晋级金牌战，否则仅能拚铜牌。

▼金姬真IG



（封图：Twitter@forblossom、华城IBK Altos IG@ibk__altos）

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