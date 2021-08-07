《请回答1988》双门洞五人帮近况大整理：每个人都作品不断档，正如他和她的恋情❤

双门洞的孩子们都有健康成长、积极活动，看得人感觉好窝心哦~^^

《请回答1988》在6年前带给大家无限感动，早已被很多人列入「人生韩剧」名单，不仅因为导演和编剧完美重现了那个年代独有的纯粹和温暖，更因为双门洞的孩子们令人感动的真挚情感。 几位演员不仅在剧中的互动充满温馨，在戏外也经常聚会、感情超好，今天就来看看大家最近的新动向吧！



（图：tvN《请回答1988》官方海报）

「成德善」惠利和张基龙主演的电视剧《我的室友是九尾狐》上月15日刚刚剧终，「善宇」高庚杓也有在剧中客串山神一角，5月开始惠利和俞承豪一起为KBS古装新剧《花开时想月》担任主角，饰演家道中落的两班（贵族）女儿姜露瑞，下半年即将开播。





（图：《物怪》剧照）

「崔泽」朴宝剑去年8月31日开始服兵役，入伍前拍摄的tvN电视剧《青春纪录》大获好评，「德善」惠利也有客串一集！和孔刘主演的电影《永生战》（另译：复制人徐福）在今年4月上映，另一部科幻新片《Wonderland》与汤唯、秀智、郑有美、崔宇植联合主演，金泰勇担任导演编剧，讲的是通过虚拟视讯与离开人世的家人、恋人重逢的故事，有望在下半年与观众见面。



「金正焕」柳俊烈和全度妍主演的JTBC新剧《人间失格》敲定9月4日开播，这部剧讲述失去方向的年轻人和害怕自己一事无成的中年人相遇之后互相疗愈的故事，柳俊烈演的就是那个年轻人李姜在。 和金宇彬、金泰梨以及崔东勋导演合作的新片《外星人》经历长达13个月的拍摄后在今年4月杀青，分成上下两部，讲述高丽晚期和现代之间产生时空连结的故事，上映时间尚未确定。



此外，「狗焕」柳俊烈和「德善」惠利的恋情在2021仍在继续！



（图：tvN《请回答1988》剧照）

「成善宇」高庚杓去年1月15日兵役退伍后以JTBC电视剧《私生活》回归，与少女时代徐玄搭档。 6月确定接拍Netflix电影《首尔大作战》，投入巨资150亿韩元，在1988年汉城奥运会的真实历史背景上打造赛车手追踪调查秘密资金的虚构故事，高庚杓饰演车队DJ「雨森」，和刘亚仁、李奎炯搭档。 此外还出演朴赞郁新片《分手的决心》，与汤唯、朴海日、李贞贤合作。



「刘东龙」李东辉主演了今年初上映的浪漫爱情片《今天决定我爱你》，随后加盟改编自网漫的Netflix惊悚剧《Glitch》，饰演女主角全汝彬突然消失的男友。



此外，「娃娃鱼」也朝著他的音乐梦想进发，不仅通过《玩什么好呢？ 》企划组合MSG Wannabe成功出道，还将在本月14日还发行个人单曲《你所知道的你》。双门洞的每一个小孩都令人感到骄傲啊！



（封图：tvN《请回答1988》海报）

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