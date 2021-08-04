[花絮片]《机智医生生活2》导演为何不喊卡！曹政奭演到底、柳演锡尴尬到只好自己卡

《机智医生生活2》这周终於要播出了！不过在迎接新剧情之前，先看看这段超好笑的花絮，不得不说演员们真的非常厉害，如果你已经说完台词也做完了所有表情，可是导演就是没有喊卡CUT，表示你得继续演下去！他们遇到这状况时该怎么发挥？

[提及剧情]



＃曹政奭

这一场戏是他在跟老朋友，剧中也算是他的宿敌白亨道通话，李翊俊在学生时期成绩太好，所以同学亨道曾经说大伯开夜店，所以送他夜店门票，其实是想让翊俊在考试前玩到没体力读书。而从金隽婠（郑敬淏饰）口中翊俊才得知，原来亨道的伯父才不是开夜店的，而是出家的僧人…所以打电话给亨道求证，得知答案真的是僧人之后挂断电话，一脸相当生气的样子。



曹政奭已经眯起了眼睛还作出愤怒的表情，无奈导演没有喊卡的意思，只见他越演越气，还拿笔想要戳手机的萤幕，终於盼到导演的一声CUT。

另一场则是他应该在颂和房外的透明窗作表情，结果一开始他却开门进来了，只好吃下NG。导演请他在透明窗格外作表情做到他满意为止，只见曹政奭似乎想把窗户拆开的样子，不仅是颂和看了会想大笑，观众们也觉得他真的有够夸张。



＃柳演锡

这场戏也是他把女朋友冬天（申铉彬饰）载到医院以外，还用手捧起冬天的脸情话绵绵的粉红戏码，两人还在此甜蜜接吻。不过这一幕柳演锡似乎需要作出思考的表情，只见他看了上方，导演还是没喊卡，他从左边又从右边端详著冬天，气氛已经开始有点尴尬，他只好自己笑场自己喊卡。



＃成东镒

饰演安政源医师大哥的成东镒，回到家中探视妈妈还摘错妈妈种的花，拿著洒水器像小孩一样玩了起来，一边跟妈妈炫耀作出了彩虹。不过导演还没喊卡之前他也来段临场发挥，询问到他家来吃饭的甲秀大叔要不要一起玩水，被甲秀拒绝之后，他竟然立刻问：「大叔，你怎么还不回家？」让大家笑翻。



＃丁文晟

这段真的是演员的真功夫，都材学医师坐在咖啡厅，对著入口处作出欢迎的手势，招呼其他同仁过来同桌坐下。但其实他是对著空气演戏，他的面前根本没有人要走过来，导演还不喊卡，都材学就一直傻笑著保持要迎接大家的姿态，不过此时在镜头后的医师们都笑翻了，冬天还笑到蹲在地上，只能说演员真的太专业啊！





照片:tvN FB影片截图

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