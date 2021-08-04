确定了！孙艺珍&田美都&金智贤合作出演新剧《三十九》，明年上半年开播

这组合太让人期待了！

《三十九》讲的是三个好朋友在高中二年级时偶然结识后一起走到39岁的平凡却又不平淡的生活。 她们在预想不到的瞬间遇到了珍贵的缘分，某一天再次遭遇出乎意料的事情，随之而来的是比以往更加火热的三十九岁生活。

孙艺珍饰演江南皮肤科诊所的所长「车美照」，从小在无需羡慕别人的家庭里长大，爸爸妈妈慈祥温柔、姐姐性格也很好，车美照本人也既温暖又有酷酷的一面。



(图：MSteam娱乐）

田美都饰演表演老师「郑灿英」，一直努力当演员但未能如愿，於是转而教别人表演，讲话犀利直接，但因为充满真情实意，毒舌也并不令人讨厌。



（图：Bistus娱乐）

金智贤饰演百货店化妆品经历「张珠熙」，性格小心谨慎，快四十岁了也没有谈过一次恋爱，都说一切事情都有适合的时机，但三十代就快走到尽头，还能期待有好事发生吗？



（图：Vibe Actors）

此外，还有消息称男主角有望由延宇振饰演：



孙艺珍和田美都在电视剧《爱的迫降》和《机智医生生活》中都有非常出色的表现，获得观众大量好评，金智贤也在音乐剧领域被称为「因为信任而看的演员」，加上《男朋友》编剧刘英雅和《Run On》导演金相浩，多位实力派的合作让人对这部剧已经感到期待啦！预计2022年上半年开播~

（封图：各演员所属社）

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