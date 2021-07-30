《机智医生生活2》特辑更好笑：郑敬淏吃味「柳演锡为什么每一集都跟申铉彬接吻？」柳演锡难以招架

《机智医生生活2》本周7月29日停播一次，但为了让死守首播的观众们不失望，制作单位依旧用心准备了五人帮的特辑，让喜爱他们的观众们同样度过了愉快的时光。

当日播出的《机智医生生活2》特辑中，成员们也提到了剧中Love Line最多的冬天与政源这对情侣，大家纷纷表示「这两人的吻戏会不会太多了啊？」「根本就每集都在亲」，讲得柳演锡都害羞地把脸捂起来了，郑敬淏特别说到：「第一季的时候接吻的时刻是冬天，而第二季的时候接吻的场景是庭院（与政源发音同）所以应该是非常令人感动的，可是会不会亲太多啦！」



五人帮对柳演锡的攻击一直延续，曹政奭对柳演锡说：「我觉得如果真的非常喜欢的话，会一直想亲下去不是吗，我觉得似乎有点看到你实际的样子耶！」引起大家大笑，柳演锡对这句话也显得不知所措，曹政奭接著说：「很自然的表现啊，用很写实的状况来演戏也是满好的。」害得柳演锡急忙否认说「才不是！」



大家也提到了后方有火车经过的那一段Winter garden吻戏，柳演锡也透露小秘密，为了要在拍摄接吻戏时刚好有火车经过，时间真的很难抓准，所以画面中的火车是另外后制的。这回轮到田美都来攻击：「看到他的眼神变了吗？」开始捉弄柳演锡，郑敬淏又接话说：「变了，变回柳演锡自己。」让柳演锡表情更加尴尬，百口莫辩。



照片:tvN YT频道影片截图

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