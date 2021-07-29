【整理】丁海寅&Jisoo主演新剧《雪滴花》被指歪曲美化历史：青瓦台及JTBC多次发声明澄清仍难平息众怒！

JTBC新剧《雪滴花》从3月起屡屡受到韩国网友批评和抵制，认为其「贬低民主运动」、「美化北韩间谍和独裁政权」等等，电视台先后两次发声明澄清、青瓦台也做出回应，仍然未能改变舆论方向。

《雪滴花》的剧情设定是某一天突然闯进女子宿舍的名门大学生林秀浩（丁海寅 饰），和冒著被监视的危机藏匿并治疗他的大学生（Jisoo 饰）之间的爱情故事。有网友认为剧中角色来自现实人物：男主角任秀浩对应80年代曾参与民主运动的前青瓦台秘书室长任钟晳（임종석），在威权时代因违反国家安全法被捕入狱；而女主角阴英初则对应著名民主运动女性代表人物千英初（천영초）；另外张胜祖饰演的「李江武」角色设定是国家安全企划部特务，由於时空背景的关系，被认为是镇压民主运动的独裁政府左右手。剧情大纲和角色设定公开后立即引起韩网民指责，认为该剧诋毁民主化运动、美化安企部间谍。



今年3月26日，JTBC发布第一次声明进行澄清：「《雪滴花》是以80年代军事政权为背景，对南北对峙状况下的总统大选政局进行讽刺的黑色喜剧，同时也是在这一漩涡中被牺牲的年轻男女的爱情故事。有人根据未完成的剧情大纲和网上流传的、没有前后文的特定文句进行批评，但这些不过是臆测而已。尤其是反映主导学生运动的特定人物、美化安企部等指责，根本与《雪滴花》的制作意图毫不相关。」



但舆论仍未平息，3月30日，JTBC再次发布第二次声明，针对网友的5大质疑做出回应：1. 电视剧不是以民主化运动为主题、男女主角也没有参与民主化运动的设定；2. 剧情是虚构故事，讲的军部政权和安企部等既得势力勾结北韩独裁政权以维持权力的阴谋；3. 主要角色只是南派情报人员和安企部特务，不是各自所属组织的代表人物，而且对安企部持批判观点，更不存在「美化」；4. 安企部特务在剧中对同僚感到幻灭、最终背叛所属组织，是很有原则的人物；5. 角色名字和千英初无关，但出现指责后已经修改。 目前相关介绍网页中女主角的名字为空白。



JTBC发布第一次声明的同一天，有网友到青瓦台请愿，认为《雪滴花》比《朝鲜驱魔师》更过分：「事实证明民主化运动并没有北韩介入，然而这部剧却坚持以间谍为主角，其他角色则试图美化以政府的名义拷问和杀害人类的安企部。设定本身已经让现在的受害者感到侮辱。」



（图：青瓦台请愿网站截图）

该请愿获得22万网友支持，青瓦台於5月对於《雪滴花》和《朝鲜驱魔师》的两则请愿一起进行了回复，表不会对《雪滴花》进行干预：「根据《放送法》第4条，电视节目的自由和独立受到保障，不得在没有法律依据的情况下进行管制干涉。尤其是创作物，政府的直接介入可能侵犯表达的自由，需要十分慎重。政府尊重创作者、制作者、接收者对於违背国民情绪的内容进行自我净化的努力以及自律性的选择。不过，过分歪曲历史等有损电视公众责任或违反审议规定的节目，将交给放送通信审议委员会进行审议。」



（图：青瓦台请愿网站）

近日又有网友爆料了据说是JTBC委员会的会议记录，其中可见：「现在在电视剧业界歪曲历史和与中国相关的矛盾是很大的事件，去年网友会主动发表意见，现在的网友则更进一步，集合起来采取动作并要求得到结果。 《朝鲜驱魔师》每集制作成本高达18亿，但只播出两集就被结束，相关利益方都受到了巨大的冲击。 ...观众看到军部政权、学生运动、间谍主角等关键词之后，误以为这部剧是诋毁民主化运动、美化安企部和间谍，其实与其正相反，是对相互勾结的军部政权和安企部、利用北韩北风延长政权的军部政权进行批判。」

但韩国绝大部份网友仍然表示反感：「不看」、「男主设定是刚正不阿的安企部特务，如果这不是美化什么是美化？」只有极少数留言认为：「等电视剧播出之后再评价不好吗？」

（封图：JTBC）

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