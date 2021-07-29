【整理】丁海寅&Jisoo主演新劇《雪滴花》被指歪曲美化歷史：青瓦台及JTBC多次發聲明澄清仍難平息眾怒！

JTBC新劇《雪滴花》從3月起屢屢受到韓國網友批評和抵制，認為其「貶低民主運動」、「美化北韓間諜和獨裁政權」等等，電視台先後兩次發聲明澄清、青瓦台也做出回應，仍然未能改變輿論方向。

《雪滴花》的劇情設定是某一天突然闖進女子宿舍的名門大學生林秀浩（丁海寅 飾），和冒著被監視的危機藏匿並治療他的大學生（Jisoo 飾）之間的愛情故事。有網友認為劇中角色來自現實人物：男主角任秀浩對應80年代曾參與民主運動的前青瓦臺秘書室長任鍾晳（임종석），在威權時代因違反國家安全法被捕入獄；而女主角陰英初則對應著名民主運動女性代表人物千英初（천영초）；另外張勝祖飾演的「李江武」角色設定是國家安全企劃部特務，由於時空背景的關係，被認為是鎮壓民主運動的獨裁政府左右手。劇情大綱和角色設定公開後立即引起韓網民指責，認為該劇詆毀民主化運動、美化安企部間諜。



今年3月26日，JTBC發佈第一次聲明進行澄清：「《雪滴花》是以80年代軍事政權為背景，對南北對峙狀況下的總統大選政局進行諷刺的黑色喜劇，同時也是在這一漩渦中被犧牲的年輕男女的愛情故事。有人根據未完成的劇情大綱和網上流傳的、沒有前後文的特定文句進行批評，但這些不過是臆測而已。尤其是反映主導學生運動的特定人物、美化安企部等指責，根本與《雪滴花》的製作意圖毫不相關。」



但輿論仍未平息，3月30日，JTBC再次發佈第二次聲明，針對網友的5大質疑做出回應：1. 電視劇不是以民主化運動為主題、男女主角也沒有參與民主化運動的設定；2. 劇情是虛構故事，講的軍部政權和安企部等既得勢力勾結北韓獨裁政權以維持權力的陰謀；3. 主要角色只是南派情報人員和安企部特務，不是各自所屬組織的代表人物，而且對安企部持批判觀點，更不存在「美化」；4. 安企部特務在劇中對同僚感到幻滅、最終背叛所屬組織，是很有原則的人物；5. 角色名字和千英初無關，但出現指責後已經修改。 目前相關介紹網頁中女主角的名字為空白。



JTBC發佈第一次聲明的同一天，有網友到青瓦台請願，認為《雪滴花》比《朝鮮驅魔師》更過分：「事實證明民主化運動並沒有北韓介入，然而這部劇卻堅持以間諜為主角，其他角色則試圖美化以政府的名義拷問和殺害人類的安企部。設定本身已經讓現在的受害者感到侮辱。」



（圖：青瓦台請願網站截圖）

該請願獲得22萬網友支持，青瓦台於5月對於《雪滴花》和《朝鮮驅魔師》的兩則請願一起進行了回復，表不會對《雪滴花》進行干預：「根據《放送法》第4條，電視節目的自由和獨立受到保障，不得在沒有法律依據的情況下進行管制干涉。尤其是創作物，政府的直接介入可能侵犯表達的自由，需要十分慎重。政府尊重創作者、製作者、接收者對於違背國民情緒的內容進行自我凈化的努力以及自律性的選擇。不過，過分歪曲歷史等有損電視公眾責任或違反審議規定的節目，將交給放送通信審議委員會進行審議。」



（圖：青瓦台請願網站）

近日又有網友爆料了據說是JTBC委員會的會議記錄，其中可見：「現在在電視劇業界歪曲歷史和與中國相關的矛盾是很大的事件，去年網友會主動發表意見，現在的網友則更進一步，集合起來採取動作並要求得到結果。 《朝鮮驅魔師》每集製作成本高達18億，但只播出兩集就被結束，相關利益方都受到了巨大的衝擊。 ...觀眾看到軍部政權、學生運動、間諜主角等關鍵詞之後，誤以為這部劇是詆毀民主化運動、美化安企部和間諜，其實與其正相反，是對相互勾結的軍部政權和安企部、利用北韓北風延長政權的軍部政權進行批判。」

但韓國絕大部份網友仍然表示反感：「不看」、「男主設定是剛正不阿的安企部特務，如果這不是美化什麼是美化？」只有極少數留言認為：「等電視劇播出之後再評價不好嗎？」

（封圖：JTBC）

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