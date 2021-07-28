【有片】赵寅成新片《逃出摩加迪休》上映在即，坦诚公开不玩SNS的真正原因：「单纯不会玩而已！很怕打错字」

不愧是赵寅成，复古怀旧的感性在各个方面都是满级XD

赵寅成去年拍摄的电影《逃出摩加迪休》今天终於在韩上映，为了宣传，赵寅成近日接连出演两个网路节目，受到大量关注。 昨日上午的电影发布会上，赵寅成表示没想到自己上Youtube节目会引起那么大话题，觉得SNS是感受大众喜爱的很好的管道。

至於为什么出道23年来都没开通SNS，赵寅成坦率表示：「不是不用，是不会用啊（笑）。很怕打错字，而且万一空格写错也很丢脸啊。 录入居民登录号码也很麻烦。 这种时候就觉得自己确实有蛮复古的一面，也蛮可惜的。 」



（图：TVDaily）

赵寅成新片《逃出摩加迪休》改编自真实事件，以1991年索马利亚内战为背景，讲述南北韩外交人员在与外界联络中断的情况下一起从首都摩加迪休拚命逃生的惊险过程，在摩洛哥拍摄了4个月。



（图：《逃出摩加迪休》海报）

这两个网路节目也都蛮有趣的，其中一个是和不认识他的9岁小朋友聊天，赵寅成给小朋友看网路上关於他的介绍：「就是这张朋友给我拍的照片让我被选中当演员。 网上的资料比我知道的还多，有时候我好奇自己从前做了什么，就会上网搜一搜自己。 」



（图：Youtube@odg）

另一个节目是相识16年的演员朋友朴孝俊的个人频道，赵寅成分享了自己对「幸福」的领悟：「以前总想著『一定要幸福』，但幸福并不是单独存在的，现在没有问题就是幸福了。 『非要幸福』也是一种强迫。 像现在这样无病无灾、能坐在一起喝酒，还有什么理由不感到幸福呢？ 」



（图：Youtube@버거형）

电影预告片充满紧张感，让人很想赶快看到！



（封图：IOK Company，Youtube@odg、버거형）

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