快找《尸战朝鲜：雅信传》的「少女雅信」演《机智医生生活2》「蔡颂和」的童年时期吧！氛围感一模一样XD

全智贤主演的Netflix新剧《尸战朝鲜外传：雅信传》火热开播，除了女神全智贤之外，她的童年角色扮演者金诗雅的表现也很亮眼。

全智贤在剧中饰演女主角雅信，剧情开场则是少女雅信登场，由童星金诗雅扮演全女神的少女时期。 最近金诗雅亮相时尚杂志《ELLE》，又是一位氛围感爆棚的小演员，深邃眼神十分吸引人。



▲@ellekorea

金诗雅剪著时下最流行的中分「一刀切」，整齐的发尾显得清爽利落，头发顺著脸颊滑落，呈现出自然的弧线形，衬得她的脸型完美，极具时尚感。 虽然是少女，但本次的写真中金诗雅并没有穿上突显少女气质的服装，而是以黑白灰等纯色系Look出镜，少了分娇俏，多了分淑女的文静。



▲@ellekorea

不少人看过写真之后立刻联想到了正在热播剧《机智医生生活》系列里的女精英医师蔡颂和（田美都 饰），剧中的颂和也是短发造型，日常穿搭以干练、低调为主，更重要的是周身散发出的「氛围感」，让人看著就很舒服。



▲tvN《机智医生生活2》

不知道有没有编剧和导演发现两位女演员99.99%相似的气质呢，下次记得找金诗雅来演田美都的少女时期吧。



「首图：tvN《机智医生生活2》、IG@ellekorea」

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