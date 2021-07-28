41岁宋慧乔的状态太惊人了！160cm穿出超模感，新发型及发夹很快就会风靡起来～

许久未亮相的宋慧乔，一现身就美得让人惊呼：「太美了，这是41岁的状态？ 」

日前，宋慧乔作为某高奢品牌的大使受邀出席活动，一身Look全部出自该品牌。 身材娇小的她整套造型将重点放在了腰身上，用高腰裤提升腰线，拉长美腿。 纯色高领针织衫通过剪裁方式强调直角肩效果，修饰肩颈线条，完美够了出身材曲线。 上紧下宽的搭配让造型变得更加干练时尚。



燕麦色上衣+白色短裤，上下色系不仅过度自然，且浅色系更显温柔，烘托出了宋慧乔优雅。 同时，经过同色露趾高跟鞋加持，脚踝被衬托得更加纤细，娇小身材代表的宋慧乔也穿出了高挑感，真是小个子中的芭比身材。



而引人视线的是宋慧乔的新发型，之前保留了很长一段时间中长发的她以长发出镜，还尝试了单边麻花辫发型，两个logo发卡增添俏皮感，充分展现出秋日的慵懒和小女人的妩媚娇憨，真的是美过初恋！



1981年出生的宋慧乔已经41岁了（韩国年龄），久违露面让大家更觉惊艳，纷纷感叹：「太美了」、「这发量太让人羡慕的」、「女明星果然都是吃了防腐剂」、「成熟之美」等。



「首图：IG@harpersbazaarkorea」

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻