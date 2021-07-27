成东镒女儿收到防弹少年团V送的一箱子零食，却不认识对方！以为是「爸爸的朋友」XD

星二代们最让饭圈女孩羡慕的一点就是可以通过父母快速见到明星吧。

秋成勋家的小爱、TABLO家的Haru，两人都是因为爸爸的关系和迷妹们心中的男神G-Dragon的，Haru甚至爆出过金句：「爸爸，我能用你的卡买GD哥哥吗？」星二代们追星太容易了。



▲SBS《超人回来了》

不要以为大明星们孩子们一定就认识，世界豆防弹少年团的V就被星二代仅仅当成是「爸爸的朋友」，而非红遍全球的爱豆欧巴。日前实力派演员成东镒做客《对话的熙烈3》，公开了女儿成彬的近况。成彬因为参加过《爸爸！我们去哪儿？》而备受姨母粉们喜欢。 爸爸成东镒透露已经14岁的女儿爱上了芭蕾舞，最近正在努力学习中，「不过，她跳得并不好，她也不是我们不让跳就直接放弃的性格。」



▲KBS《对话的熙烈3》

成东镒家里一直没装电视，因此孩子们也不知道爸爸到底上过什么节目，甚至不认识赵寅成、孔晓振、EXO D.O.、李光洙、朴宝剑等大牌明星们，因此当这些人来家里时成彬也只当他们是普通的叔叔、阿姨。

主持人问成东镒：「听说之前防弹少年团V送她礼物，她也不知道对方是谁。」成东镒解释道：「泰亨（V）反而是成彬的粉丝。有次泰亨去日本演出，邮寄了一箱子零食给她，我告诉她是防弹少年团一个叫泰亨的欧巴送给她的，想让她拍一张照片来谢谢泰亨。没想到成彬居然问为什么要拍，就拒绝了我，最后只有我拍了一张照片给泰亨。」





▲KBS《对话的熙烈3》

「首图：fb@bangta.offical、tvN《改变课堂2》」

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