HAHA爆料刘在锡自律生活：大哥你这样，还让不让人活了XD

南韩艺人HAHA爆料大哥刘在锡的生活，直呼「太难了」。

日前，HAHA做客了YouTube MIC SWG频道，挑战平衡游戏，当被问及「如果可以重新选择，希望以GD身份还是刘在锡身份？ 」时，HAHA毫不犹豫地选择了K-POP界王者G-Dragon。



▲YouTube MIC SWG

HAHA解释称：「虽然有各种各样的演员，但我真的没法像刘在锡那样活著。 不过我也没有可以像GD那样生活的意思。 没人可以活成（刘在锡）哥那样，他每天淩晨6点起床看报纸、下围棋，每天运动3小时，还要学习，读英语学汉字。 」



HAHA和刘在锡因2005年一起出演SBS综艺《X-Man》而相识，之后还一起录制了《无限挑战》、《Running Man》等长寿人气节目，私交非常好。 刘在锡作为国民MC，在圈内外口碑极佳，出道20年几乎没有休假过，日前因为是为确诊病例的密切接触者，被要求居家隔离，这才有了出道以来的「空白期」。



别看刘在锡看上去瘦瘦的，其实也是韩娱圈穿衣显瘦脱衣有肉的代表之一，拥有长腿+腹肌这两样男神标配，全身线条紧致，一看就是每天3小时的运动没有白练。





▲MBC《无限挑战》

「首图：SBS《Running Man》」

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