【有片】美国游泳女将赛前热身大跳Kpop女团舞，连口型都能对上！

在赛场上独自戴著耳机跳女团舞热身，这位选手也太可爱了吧！XD

近日美国游泳女将 Sierra Schmidt 的一则影片在韩网成为话题，原来她在东京奥运会的选拔赛上做热身运动时好似在舞蹈，影片还被《The Wall Street Journal》记者 Laine Higgins 女士 PO 到个人 Twitter，询问：「我只想知道Sierra Schmidt的耳机里在放什么歌？ 」



All I want is to know what song is playing in Sierra Schmidt’s headphones pic.twitter.com/fLzfvMrxyL — Laine Higgins (@lainehiggins17) June 17, 2021

网友看了之后立即认出：这就是女团 TWICE 的人气单曲《Cheer Up》啊！甚至连口型都能对上，还有网友把原曲音乐加进去这段影片里，感慨选手的舞姿十分标准和健康有力XD



对口型影片：



其实 Sierra Schmidt 在这之前也经常在赛前热身时跳kpop女团舞，单是被拍下来PO上网的就有TWICE的《LIKEY》和BLACKPINK的《AS IF IT'S YOUR LAST》，因为实在令人印象深刻，还被外媒称为「女子游泳界的Dancing Queen」XD



Sierra Schmidt曾在2014年多次获得全国青少年冠军，以800米自由泳赢得了2015年泛美运动会金牌，并创下泛美运动会的纪录，据悉在赛前跳舞是为了缓解紧张。



I’m am beyond honored to make my third final at Olympic Trials in the 800 free! This has really been such an amazing experience and I wouldn’t have been able to do it without the support that I’ve gotten! Looking forward to one last dance tomorrow night!! : Jack Spitser pic.twitter.com/oogxK4J2Vc — Sierra Schmidt (@Sierra_Swims) June 19, 2021

韩国网友纷纷表示：「她的手脚都好长，跳舞好好看啊！」、「这个编舞确实很舒展、很适合热身」、「背部肌肉引人瞩目」、「好可爱」、「我跟著她跳舞的模样唱出来了」。这是没有配上音乐的现场影片，能清楚看见她的背部肌肉确实很有存在感，最后摘下耳机跟观众打招呼也超可爱的：



（封图：JYP，Youtube@TwiceOnceTime 2）

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