【有片】美国游泳女将赛前热身大跳Kpop女团舞，连口型都能对上！

在赛场上独自戴著耳机跳女团舞热身,这位选手也太可爱了吧!XD

近日美国游泳女将 Sierra Schmidt 的一则影片在韩网成为话题,原来她在东京奥运会的选拔赛上做热身运动时好似在舞蹈,影片还被《The Wall Street Journal》记者 Laine Higgins 女士 PO 到个人 Twitter,询问:「我只想知道Sierra Schmidt的耳机里在放什么歌? 」



网友看了之后立即认出:这就是女团 TWICE 的人气单曲《Cheer Up》啊!甚至连口型都能对上,还有网友把原曲音乐加进去这段影片里,感慨选手的舞姿十分标准和健康有力XD



对口型影片:



其实 Sierra Schmidt 在这之前也经常在赛前热身时跳kpop女团舞,单是被拍下来PO上网的就有TWICE的《LIKEY》和BLACKPINK的《AS IF IT'S YOUR LAST》,因为实在令人印象深刻,还被外媒称为「女子游泳界的Dancing Queen」XD



Sierra Schmidt曾在2014年多次获得全国青少年冠军,以800米自由泳赢得了2015年泛美运动会金牌,并创下泛美运动会的纪录,据悉在赛前跳舞是为了缓解紧张。



I’m am beyond honored to make my third final at Olympic Trials in the 800 free! This has really been such an amazing experience and I wouldn’t have been able to do it without the support that I’ve gotten! Looking forward to one last dance tomorrow night!! : Jack Spitser pic.twitter.com/oogxK4J2Vc