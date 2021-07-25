【有片】美國游泳女將賽前熱身大跳Kpop女團舞，連口型都能對上！

在賽場上獨自戴著耳機跳女團舞熱身，這位選手也太可愛了吧！XD

近日美國游泳女將 Sierra Schmidt 的一則影片在韓網成為話題，原來她在東京奧運會的選拔賽上做熱身運動時好似在舞蹈，影片還被《The Wall Street Journal》記者 Laine Higgins 女士 PO 到個人 Twitter，詢問：「我只想知道Sierra Schmidt的耳機裡在放什麼歌？ 」



All I want is to know what song is playing in Sierra Schmidt’s headphones pic.twitter.com/fLzfvMrxyL — Laine Higgins (@lainehiggins17) June 17, 2021

網友看了之後立即認出：這就是女團 TWICE 的人氣單曲《Cheer Up》啊！甚至連口型都能對上，還有網友把原曲音樂加進去這段影片裡，感慨選手的舞姿十分標準和健康有力XD



對口型影片：



其實 Sierra Schmidt 在這之前也經常在賽前熱身時跳kpop女團舞，單是被拍下來PO上網的就有TWICE的《LIKEY》和BLACKPINK的《AS IF IT'S YOUR LAST》，因為實在令人印象深刻，還被外媒稱為「女子游泳界的Dancing Queen」XD



Sierra Schmidt曾在2014年多次獲得全國青少年冠軍，以800米自由泳贏得了2015年泛美運動會金牌，並創下泛美運動會的紀錄，據悉在賽前跳舞是為了緩解緊張。



I’m am beyond honored to make my third final at Olympic Trials in the 800 free! This has really been such an amazing experience and I wouldn’t have been able to do it without the support that I’ve gotten! Looking forward to one last dance tomorrow night!! : Jack Spitser pic.twitter.com/oogxK4J2Vc — Sierra Schmidt (@Sierra_Swims) June 19, 2021

韓國網友紛紛表示：「她的手腳都好長，跳舞好好看啊！」、「這個編舞確實很舒展、很適合熱身」、「背部肌肉引人矚目」、「好可愛」、「我跟著她跳舞的模樣唱出來了」。這是沒有配上音樂的現場影片，能清楚看見她的背部肌肉確實很有存在感，最後摘下耳機跟觀眾打招呼也超可愛的：



（封圖：JYP，Youtube@TwiceOnceTime 2）

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