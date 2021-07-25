【有片】美國游泳女將賽前熱身大跳Kpop女團舞，連口型都能對上！

【有片】美國游泳女將賽前熱身大跳Kpop女團舞，連口型都能對上！

KPOP   2021年7月25日   星期日09:00   Sani   25

在賽場上獨自戴著耳機跳女團舞熱身，這位選手也太可愛了吧！XD

近日美國游泳女將 Sierra Schmidt 的一則影片在韓網成為話題，原來她在東京奧運會的選拔賽上做熱身運動時好似在舞蹈，影片還被《The Wall Street Journal》記者 Laine Higgins 女士 PO 到個人 Twitter，詢問：「我只想知道Sierra Schmidt的耳機裡在放什麼歌？ 」

網友看了之後立即認出：這就是女團 TWICE 的人氣單曲《Cheer Up》啊！甚至連口型都能對上，還有網友把原曲音樂加進去這段影片裡，感慨選手的舞姿十分標準和健康有力XD

對口型影片：

其實 Sierra Schmidt 在這之前也經常在賽前熱身時跳kpop女團舞，單是被拍下來PO上網的就有TWICE的《LIKEY》和BLACKPINK的《AS IF IT'S YOUR LAST》，因為實在令人印象深刻，還被外媒稱為「女子游泳界的Dancing Queen」XD

Sierra Schmidt曾在2014年多次獲得全國青少年冠軍，以800米自由泳贏得了2015年泛美運動會金牌，並創下泛美運動會的紀錄，據悉在賽前跳舞是為了緩解緊張。

韓國網友紛紛表示：「她的手腳都好長，跳舞好好看啊！」、「這個編舞確實很舒展、很適合熱身」、「背部肌肉引人矚目」、「好可愛」、「我跟著她跳舞的模樣唱出來了」。這是沒有配上音樂的現場影片，能清楚看見她的背部肌肉確實很有存在感，最後摘下耳機跟觀眾打招呼也超可愛的：

（封圖：JYP，Youtube@TwiceOnceTime 2）

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留言/評論
  • 好可愛喔
    1小時前
  • 好可愛喔！
    2小時前
  • 絕對保持輕鬆心情！
    2小時前
  • 太可愛了
    2小時前
  • 很可愛也很聰明的做法，讓自己精神正向對比賽大有幫助。
    53分前
→更多留言...(20)
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