《1%的可能性》CP来啦！《第六感2》全昭旻见河锡辰笑容没停过，直率喊：「喜欢啊！」

手刀复习《1%的可能性》&《Running Man》！

《第六感2》最令人期待的组合来了！上周五播出的EP.4邀来全昭旻在爱情喜剧《1%的可能性》合作的河锡辰，两人整场相处下来自然又可爱，观众看了心动不已。



先是开场两人的拥抱，在先前预告出炉时就曾引发话题。有网友发现全昭旻每次看见河锡辰都会自然张开双，没错，请对照《Running Man》2019-04-14期（EP.447）全昭旻生日特辑，这两次全昭旻都是青蛙般蹦蹦跳上前抱住河锡辰。

（图：《第六感2》@friDay影音 截图）

（图：《Running Man》@iQIYI 截图）

选队友时，河锡辰虽然先选了Jessi，但仍抵不住全昭旻的炙热眼光选了她，全昭旻本来还皱了一下眉，一听到自己名字就满面春风。

（图：《第六感2》@friDay影音 截图）

在车上时，全昭旻和河锡辰还能隔著一排位置聊天。「锡辰欧巴最近都在干嘛？」「我吗？我一直等待今天啊！」Jessi忍不住说：「老实说你们交往过吧？」全昭旻回应：「交往过怎么可能这么坦然？」但刘在锡却说：「在我看来没有交往过，但全昭旻对河锡辰应该有好感吧！」全昭旻随即承认：「喜欢欧巴啊，每次要去片场时，我都不知道有多开心。」

（图：《第六感2》@friDay影音 截图）

玩起无人岛选择游戏，问河锡辰要选谁在无人岛单独相处，河锡辰本来顺应吴娜拉意思选了美珠，但最后还是选了昭旻♡

（图：《第六感2》@friDay影音 截图）

后面还有个被甜到的瞬间，当全昭旻被算命师说脾气要改，河锡辰马上质疑：「她脾气没有不好啊？合作时，即使有一堆离谱的班表，她都没有发过脾气。」算命师又说全昭旻是「蛇蝎美人」时，河锡辰同样嗤之以鼻。

（图：《第六感2》@friDay影音 截图）

我们来看网友怎么说……

「和河锡辰紧紧拥抱，真的真的非常非常激动ㅠㅠ」

「看来全昭旻每次拥抱的时候，河锡辰也会自然地张开双臂ㅠㅠ」

「每次出演同一档节目都会那样，两个人结婚吧。」

「不是呵呵呵，看到这个呵呵呵，觉得全昭旻和梁世灿是商业关系，和河锡辰的反应倒是真的。」

▼《第六感2》全昭旻♡河锡辰互动合集（上述留言来源为此，完整节目台湾可於friDay影音收看）



▼回顾《Running Man》（台湾可於iQIYI收看完整节目）





不过，虽然我们观众看了很甜、笑容和全昭旻一样没停过，但刘在锡可是感到很头痛，不时调侃「爱情青蛙」全昭旻，超级搞笑XDDD

（图：《第六感2》@friDay影音 截图）

曾和全昭旻一起拍摄《顶级巨星柳白》的李相烨反应也很有趣，但也没办法，全昭旻和李相烨在《Running Man》太熟了，早就没有任何CP氛围了(?)，《Running Man》全昭旻生日特辑里，李相烨还是全昭旻第一个打枪不想约会的对象呢！不过李相烨也不用太难过，你有Jessi啊♡

（图：《第六感2》@friDay影音 截图）

（封图素材：《第六感2》@friDay影音 截图）

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