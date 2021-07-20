9年情侣依旧超闪♥ 郑敬淏想要推荐一款滤镜给女友秀英，却遭少时成员俞利拒绝 XD

19日，秀英在IG更新几张自拍照，并写下：「像我一样挑滤镜挑半天，最后还是用原厂相机的人（举手的表情符号）。」

男友郑敬淏也在贴文回覆：「我知道有一款不错的滤镜，要告诉你吗？」结果...少女时代成员俞利直接回绝他：「NO！！」还引来不少网友留言：「不要推荐」、「不要再用这个滤镜了」等等。



（延伸阅读：秀英、徐玄透过IG直播！郑敬淏在直播中出现，还留言：「电视剧什么时候播呢？有Kiss戏吗？」）

而郑敬淏从拍摄《机智牢房生活》时就开始用这款滤镜，到现在拍摄《机智医生生活2》还是继续使用。女友秀英还曾调侃他：「啊…又是这滤镜！」郑敬淏则回应：「我花钱买的，忍一下...」



郑敬淏和秀英是中央大学的戏剧电影系的前后辈，两人在2012年交往，2014年公开恋爱消息，至今已是第9年。



郑敬淏曾透露过：「我过了好多个纪念日，100日、1000日、1500日，不久之前刚过了2900日。因为纪念日太多，所以我们都倾向於只过比较大的纪念日。」两人也一起养了两只狗狗「淏英」与「爱凤」，在IG上也常会看到狗狗的照片，两人要一直幸福啊♥～





（图：IG@sooyoungchoi、IG@jstar_allallj、Youtube@MONOTUBE）

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