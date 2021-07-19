韩剧《宫》尹恩惠&朱智勋在街上当众KISS的场面，这一幕隐藏的秘密时隔15年终於公开

OMG～！这一部韩剧也是很多人心中的经典，大家还记得吗？节目《认识的哥哥》

上周六 JTBC 播出的《认识的哥哥》邀请到了两组元祖偶像登场，有 Baby V.O.X 的尹恩惠和简美妍，以及神话的 JunJin 和 Andy，大家畅聊过往，勾起大家不少的回忆。

▼两组团体各自带来经典歌曲的表演，还顺势的小小合作了一下：（此为节目上看不到的完整版）

当时尹恩惠从偶像转型成演员，在2006年透过首部主演的电视剧《宫》获得相当大的回响，她与朱智勋剧中饰演皇太子妃&皇太子，有一场戏是两人在大街上KISS，身旁全是围观的路人，大家都在猜是临演还是真的是路人。



尹恩惠表示这一幕在一旁的全是真正的路人，而且当时压力非常大！因为绝对不能NG，摄影机躲在远处拍摄，他们两个人又都是新人时期，当时非常的紧张，虽然在剧中两人是皇太子与妃子，但现实中在大家的眼里，就像是两个明星在接吻。



当时制作人还在旁边大喊给出指令：「停！就站在那里！把帽子拿下来。」然后亲完就叫他们跑开，没想到这一幕能拍得那么美，当时还是未开播的状态，所以也引起了不小的轰动。



*图：《认识的哥哥》@friDay影音／MBC Drama@ Official

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