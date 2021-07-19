SEVENTEEN全员续约！Pledis声明全文公开：「对未来愿景获得共识，合约到期前提前续约」

SEVENTEEN和Pledis从2015年出道开始合作，现在原本的合约还没到期，已经决定全员续约啦！

Pledis今日发表声明，宣布与SEVENTEEN全员签订续约合同：「13位成员全部非常信任彼此，希望继续延续一直以来的teamwork。 」SEVENTEEN成员也通过公司表示：「13个人都对彼此非常信任，希望把此前积累的坚固的teamwork继续延续下去，以后也要作为ONE TEAM SEVENTEEN努力给全球粉丝带来好的音乐和帅气的表演。 」

以下为Pledis声明全文：

大家好，这里是Pledis娱乐。

在此宣布Pledis与所属组合SEVENTEEN（S.COUPS、净汉、Joshua、Jun、Hoshi、圆佑、WOOZI、THE 8、珉奎、DK、胜寛、Vernon、Dino）成员全员签订了续约合同。

SEVENTEEN 2015年出道以来与Pledis在互相信任的基础上一起走过了6年时间，成为名副其实的国内顶级艺人。 之前的合约尚未期满，但SEVENTEEN 13位成员和我公司对於组合未来的愿景进行了深入讨论并获得共识，因此提前续约。

SEVENTEEN成员也传达了本次续约的意义和觉悟：「13个人都对彼此非常信任，希望把此前积累的坚固的teamwork继续延续下去，以后也要作为『ONE TEAM』SEVENTEEN努力给全球粉丝带来好的音乐和帅气的表演。」

我公司会继续全力支持组合活动和个人活动，努力成为可靠的助手和支柱。 同时，也将为SEVENTEEN的国内外活动树立更长期和稳定的计画，和艺人共同成长。

希望各位粉丝继续支持SEVENTEEN，继续关心和喜爱SEVENTEEN与Pledis一起走向的更远的未来。

谢谢。



此外，SEVENTEEN刚刚在6月18日发行迷你八辑《Your Choice》，主打歌《Ready to Love》MV在Youtube上已经有3500多次观看次数：



（图：Pledis）

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