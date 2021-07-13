泪目！SHINee Key拿旧宣传照请画家创作，中间的小太阳是钟铉啊

泪目！SHINee Key拿旧宣传照请画家创作，中间的小太阳是钟铉啊

明星   2021年7月13日   星期二09:45   Tracy   1

SHINee成员Key无时无刻不在提醒他们永远是5人。

最近Key通过VLIVE直播和粉丝们互动，畅聊了各种事情，而他身后的一幅画则吸引住了所有人的目光。 上面画著很像天线宝宝但和天线宝宝又有些区别的人偶，中间的白色人偶头上顶著太阳，其他人则是0525，而这组数字也是SHINee出道的日期，因此图上的人偶就代表著SHINee成员们。

▲vlive截图

Key介绍这是他请画家朋友为他创作的作品，天线宝宝其实没有特别的含义，只是自己最近特别喜欢这群宝宝而已。 而最让人感动的就是那个太阳宝宝，他是已经去了天堂的钟铉，在SHINee和SHINee粉丝的心目中，SHINee永远都是5人团。

Key当时给画家朋友参考造型就是第5张专辑《Everybody》的宣传照啦，5人身穿制服帅气爆表。得知这一事实的粉丝们忍不住留言：「感动，真的想哭」、「SHINee要一辈子在一起」。

▲SM娱乐

「首图：vlive截图」

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  • Wan Ha Poon
    1小时前
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