【K社韩文小百科】「5兆5亿」这个数字怎么就成了「男嫌词」，女团成员为此被骂惨！

5兆5亿，这个数字在韩国怎么就成了不可碰触的词了呢？

最近在韩国大火的女团Brave Girls积极亮相各类综艺节目，成员裕那做客某档综艺时因为说了「오조억（五兆亿）」这个词被卷入「嫌男」争议。 主持人原本是说这局赢了就有五亿分（오억점），裕那误听成了五兆亿分（오조억점）而重复提及了这个词。 节目播出后就有不少人通过裕那SNS的私信辱駡她，气得就公开恶意留言的截图，上面写著「糊的时候（不红的时候）说自己不是女权，不关心，刚有点油水了就开始暗讽、男嫌什么的」。



事情发酵之后，裕那也做出了澄清，她根本就没有提到过「오조오억5兆5亿」这个词，只是把「五亿分」错说成「五兆亿分」，仅此而已。



为何「5兆5亿」就成了个「男嫌」词语了呢？ 这个词源於很久之前一档选秀节目，一名参赛选手的粉丝说「如果满分是10分的话，我打5兆5亿分」，之后「5兆5亿」就在网路上流行起来，起初并没有任何贬低男性的含义，但近几年因为两性矛盾激化，「5兆5亿」莫名被定义为「男嫌词」，有人解释是因为「男性的精子数量有五兆五亿个却并没有大用处」。

「首图：ig@@u.nalee」

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