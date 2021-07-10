【KSD评分】由韩星网读者评分：《你是我的春天》只是播了2集就来到TOP 3！

这星期有1套新剧开播，是《你是我的春天》，也厉害的播了2集就来到TOP 3了，有兴趣的朋友可以在今明２天点开去看啦～之后再来评评分吧！

每个星期，小编都会整理出由韩星网读者们为韩剧评分的数据，提供大家参考，一起来看看本月（七月）第１周的分数吧！不晓得有这个讯息？赶快点进连结，帮自己正在追看的作品给个分数！（上星期的评分结果可以看这里）



NO.1――tvN《机智医生生活2》：8.9（播至第４集）

【台湾香港都在Netflix播出】



NO.2――tvN《我的室友是九尾狐》（心惊胆颤的同居）：8.3（播至第１４集）

【台湾香港由爱奇艺国际站播出】



NO.3――tvN《你是我的春天》：7.9（播至第２集）

【台湾香港都在Netflix播出】



NO.４――tvN《Voice 4》：7.4（今晚播出第８集）

【台湾由在myVideo、爱奇艺国际站、friDay影音、LINE TV播出；香港由黄Viu煲剧平台播出】



NO.5――tvN《恶魔法官》：7.4（今晚播出第３集）

【台湾由friDay影音播出；香港由黄Viu煲剧平台播出】



NO.6――SBS《The Penthouse 3》：6.8（播至第６集）

【台湾由在爱奇艺、中华电信 Hami Video、中华电信MOD播出；香港由黄Viu煲剧平台播出】



NO.6――SBS《羽毛球少年团》：6.8（播至第１２集）

【台湾香港都在Netflix播出】



NO.8――JTBC《月刊家》：6.6（播至第８集）

【台湾由爱奇艺国际站播出】



NO.9――MBN《打包袱－盗取命运》：6.6（已大结局）

【台湾由friDay影音播出】



NO.10――TV朝鲜《婚词离曲2》：6.3（今晚播出第９集）

【台湾香港都在Netflix播出】

（图片来源：各大电视台剧照、Viu Hong Kong）

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