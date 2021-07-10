太用心了吧！徐玄为了感谢粉丝送来咖啡车，每次都特地准备漂亮的衣服拍照认证

为她应援的人一定好感动、好有满足感，不愧是少女时代啊~！

徐玄最近正在拍摄漫改电影《解禁男女》（Moral Sense），不时有粉丝送咖啡车到片场，徐玄也都拍摄合影认证照片PO上个人IG。 前几日接受所属社Namoo Actors的采访时聊到这一话题，令人感叹徐玄真的太细心！



徐玄：「每次都非常感谢粉丝们的心意，所以也努力拍出好看的照片。 」徐玄透露说去片场时经常穿得很随意，但是如果穿运动裤拍认证照就太抱歉了，所以都会特意带一些漂亮的衣服过去：「午休时如果听说有咖啡车就会第一个跑去吃饭，然后补好妆发、换上衣服，请经纪人帮忙拍照。 」

「粉丝们也许都很想看到我，所以既然要拍照，就想给大家看到更漂亮的模样。 」



还有提供咖啡车服务的公司在网上公开了后记：「徐玄看到我们在准备开幕，说『要穿漂亮的衣服过来』，然后就回去了。 等到我们开幕之后，她穿著非常漂亮的开衫和格子短裙走过来，开朗地笑著说：『哇~~！大家好~』」



网友得知这一消息后重新把徐玄的认证照片翻出来看，纷纷感慨：「人气常青不是没有理由的」、「徐玄不仅人美心也很美，作为艺人的态度实在太优秀啦！」「不怕麻烦只为展现更好的面貌，真的非常棒」、「因为这样只能更喜欢欧尼啦！」



（图：IG@seojuhyun_s）

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