《Running Man》好消息连发：将破《无限挑战》563集纪录！续登线上收视之冠还将举办见面会

《Running Man》继续跑下去吧～♡ 就像一些网友说的，不跑坐著聊天玩游戏也可以!!

综艺节目《Running Man》从2010年7月11日开播到现在，本周日7月11日播出的EP.563刚好届开播11周年，将平了《无限挑战》（2005~2018）563集的纪录，下一周7月18日EP.564会正式成为韩国史上播出集数最长的实境综艺节目。

（图：《Running Man》官网、《Running Man》IG@sbs_runningman_sbs）

（图：《无限挑战》官网）

得知此消息的网友，除了怀念经典节目《无限挑战》、赞叹两部节目都是MC的刘在锡，大部分都相当祝福《Running Man》：「《Running Man》永远奔跑吧ㅠㅠ」、「虽然慢慢没有抓人的游戏，但聊天真的很有趣」、「现在字幕和企划都比较流行，最近真的很有趣」、「太有意思了，再做久一点吧ㅠㅠ」、「不奔跑的RM也很有意思。」（网友讨论来源：‎Theqoo贴文〈本周终於要打破纪录的Running Man〉）

除此之外，韩国线上串流平台wazze昨（6）日公布了上半年收视排行，《Running Man》继去年再度荣登综艺节目之冠，《玩什么好呢？》与《我独自生活》名列其后。而早前公布上半年排行的另一家平台Seezn，《Running Man》则是综艺节目亚军，仅次於《玩什么好呢？》。

（图：Twitter@wavve(웨이브)）

（图：Seezn所属KT）

从上述网友讨论的内容、OTT数据，以及电视收视率来看（早年收视大部分落在10~20%，近年几乎落在10%以下），《Running Man》虽然收视率不如以往，但是在网路上人气依旧居高不下，收视率下滑很可能只是观众的收视习惯渐渐转变罢了。

最后还有个好消息，《Running Man》将举行线上粉丝见面会！播出方式与时间等等详细资讯虽然均尚未公布，但已让全球观众期待不已。

（图：FB@런닝맨 RunningMan）

（封图：《Running Man》IG@sbs_runningman_sbs）

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