【韩网热议】2PM俊昊说和他结婚必须有自信才行！留言中满满SJ厉旭「恰信一搜」的表情包

时隔5年带著新专辑《MUST》回归的「野兽爱豆」2PM，除了舞台、综艺有著满满的话题外，就连视讯签售的影片，都在韩网引发热烈讨论。

近日，有粉丝在视讯签售会上对俊昊说：「俊昊欧爸～我最近太喜欢欧爸了。现在已经看不上20多岁的男生，能不能对我负责一下，和我结婚吧！」俊昊也回覆：「你有信心吗？」粉丝：「当然了！完全有信心～」

这在韩国论坛The qoo也引发热议，留言更出现满满厉旭在《认识的哥哥》大喊「我有自信（音：恰信一搜）」和拍摄广告的图。不少网友留言：「啊～我没自信啊！输给了厉旭」、「厉旭的话可以放弃 没办法ㅠㅠㅠ」、「啊，竞争者怎么这么多」、「厉旭这个程度的话，我可以让步」、「没有自信能赢厉旭啊..祝你幸福...」、「有自信 拜托跟我结婚吧」、「看到留言后只想起了厉旭」、「一直听到了厉旭的声音」等等。



另外，在《第六感2》公开的预告中，俊昊也有参与录制，感觉到时候播出，又会吸引一票粉丝呢 XD





（图：JTBC《认识的哥哥》、推特＠follow_2PM、YouTube@미래에셋 스마트머니、IG@le2jh）

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