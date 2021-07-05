演员黄寅烨生涯首度全球线上粉丝见面会圆满结束！大呼：「粉丝们就是我的原动力！」

因演出《回到18岁》与《女神降临》而受到海内外广大观众们喜爱的演员黄寅烨，为了答谢大家，於7月3日进行了线上的全球粉丝见面会《Magazine H : HI-high VOL.1》，也令他直呼相当幸福。

这是黄寅烨生涯首次举办见面会，虽然是线上的形式但一样令他相当兴奋紧张，表情无法隐藏。在进行环节中他也透过所有他演出的角色与大家分享他的幕后小故事，黄寅烨还大方分享自己包包里的内容物品，更拉近了与粉丝之间的距离。

他也在舞台上奋力玩游戏玩到流汗，展示自己所拍摄的照片并且与线上粉丝们讨论他的时尚概念以及休闲，透过各式各样的单元让大家了解黄寅烨，并且气氛相当愉快，黄寅烨在进行活动环节时也不忘随时check粉丝们的留言回覆，从大家所留言的「黄寅烨三行诗」里面选出最优胜的作品，并且赠送他为粉丝客制的运动鞋，成为世界上独一无二的礼物，相当有意义。

线上粉丝见面会也是有秘密应援影片的，当黄寅烨看到来自全球的粉丝们拿著标语写著「只要有寅烨就行了」的字句，拍下为他所准备的应援影片，非常感动，并个诉大家：「我真的最爱粉丝们亲自对我所说的话，都成为很大的力量，我会更加努力。」最后他也朗读了手写信，「能够这样举办首场见面会感到很幸福，对我来说粉丝们就是让我开心生活的原动力。」最后他也为大家演唱了《女神降临》的OST歌曲「从今天开始」。

首图照片:IG@hi_high_hiy , IG@keyeastofficial

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