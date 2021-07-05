男神终於回来了！苏志燮确定出演MBC新剧《Dr.Lawyer》，变身「天才医生＋律师」

今日（5日）正式官宣苏志燮确定出演MBC新剧《Dr.Lawyer》（닥터 로이어）男主角，这是他时隔4年，再出演电视剧。

MBC新剧《Dr.Lawyer》讲述因手术被人为操纵而失去一切的天才医师、成为了医疗诉讼专门的律师，与因为手术失去家人和恋人的医疗犯罪检察官相遇后，痛快的为受害者们伸张正义的温暖故事。



苏志燮将饰演天才医生出生，后来变成医疗诉讼律师的韩一寒（音，한이한）一角。本来是拥有一般外科、胸腔外科两个领域资格的天才医生，不仅拥有出色的实力，还肩背了与生俱来的幽默感和人格魅力。但在一场失败的手术，被剥夺了医生资格。此后，他变身成医疗诉讼专门律师，寻找4年前的真相。



苏志燮在2018年《我身后的陶斯》结束后，2020年4月结婚，这部作品也是他成为人夫后的首部戏剧作品，让粉丝们也都相当期待！



MBC相关人士表示：「《Dr.Lawyer》具备医学和法庭电视剧的魅力，不仅会带给观众别样的趣味，还会通过对抗世间不合理的主人公的形象传达痛快淋漓的宣泄。」



另外，《Dr.Lawyer》由《一枝梅》、《村庄：阿雉阿拉的秘密》李容硕导演执导，《临时制先生》张洪哲编剧执笔，总共会有16集，预计在2022年播出。



（图：51K、MBS《我身后的陶斯》）

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