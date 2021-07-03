难怪听得这么耳熟～aespa《Next Level》原来是好莱坞大片的OST翻唱版！

难怪听得这么耳熟～aespa《Next Level》原来是好莱坞大片的OST翻唱版！

明星   2021年7月3日   星期六08:00   Tracy   6

南韩女团aespa最近推出了新曲《Next Level》，不过不少人听过之后都说很耳熟！

看过那部大热的好莱坞电影《Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw》（又译：《玩命关头：特别行动》、《狂野时速：双雄联盟》、《速度与激情：特别行动》）吗？ 《Next Level》就出自这部电影，原唱是歌手A$ton Wyld，之前她也通过个人IG story转发了aespa的MV预告，并且关注了aespa的官方IG帐号，所以aespa推出的新单是翻唱版。

▲ig@sheisaston

李秀满透露看电影时就一直觉得这首歌超棒，他觉得aesap很适合来演绎，但又想对原曲做出改变，於是就加入了新元素，改编了Rap部份，於是就有了我们听到的这首充满「实验感」的《Next Level》。

在歌词里就描写了妨碍aespa和Avatar ae连接，让世界陷入混乱的存在，为了寻找「Black Mamba」（aesap上一首歌曲），前往「KWANGYA」（旷野）旅程的世界观故事。

最后我们也一起来欣赏一下原版《Next Level》吧！

「首图：ig@aespa_official」

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留言/评论
  • 疑？ 這不是一開始就有說的嗎🤣🤣🤣
    4小时前
  • 推出這首歌的時候就有說了啊哈哈哈
    3小时前
  • 原來 Hoiki Wong
    2小时前
  • Tan Xiu Wei
    29分前
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