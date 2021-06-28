新剧《警察课程》郑振永帅痞军&私服照公开！正面挑衅老手警察车太铉～

「资深刑警」车太铉 VS「天才骇客」郑振永，很期待两人的 Bromance 火花！

KBS 2TV 全新月火剧《警察课程》每一次公开剧照都能够引发讨论，这一次释出了两位男主角在警局对峙的场面。

《警察课程》讲述全心全意投入追捕犯人的资深警察，以及拥有聪明头脑、能够解决任何状况、却是罪犯出身的天才骇客，两人在警察大学里以教授和学生的身份相遇并共同进行合作搜查的励志喜剧。



最新公开的剧照中，车太铉瞪大双眼、惊讶地看著郑振永，振永则略显慌张地避开视线，命运让两人纠缠在一起，这场错误的相遇却意外成为了团队合作，两人的故事也引发网友们的好奇心。



车太铉是善用各种手段来办案的资深刑警「刘东万」，在现场就是惯用老一辈的做法。而郑振永则是新生代、在”数位世界出生”的天才骇客「姜善浩」，脑袋清晰、聪明绝顶，对什么都不贪的朴实少年。



两种不同性格的人碰撞在一起，究竟会产生什么样的火花和有趣故事呢？此外，还有郑秀晶（Krystal）饰演的警察大学新生「吴江熙」，拥有完美外貌和个性，骨子里都充满正义感的角色。三位主演在剧中成为坚强的铁三角。



《警察课程》将於下半年播出。

*图：KBS 2TV《警察课程》@official

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