《财阀家的小儿子》《球拍少年团》童星金康勋暴风成长！一年蹿高11cm，现在读中学已到171cm！

昨天金康勋出席2022 MBC演技大赏，和《球拍少年团》合作演员李智元一起担任颁奖嘉宾，一出场就让不少观众惊叹，当时的小男孩居然变这么高了？ ！

李智元：「好久没见，真的长高好多啊。」 金康勋：「比当时高了11cm，现在171cm。 我也读中学2年级了呀。」 毕竟2021年拍《球拍少年团》时金康勋还是这样，一转眼不仅变得跟她差不多高，嗓音也有朝低沉男中音发展的趋势，一时真是不太适应XD



此外，金康勋在《财阀家的小儿子》里饰演男主角宋仲基的青少年时期，这部剧虽然2022年底才播，但金康勋在IG透露他的戏份也是2021年提前拍摄，一年之间变化真的好大：



金康勋作为童星的演技一直有目共睹，这次也没让人失望，剧中讲话时的表情和语气完全抓到宋仲基特有气质，获得观众一致好评。



最近透过IG分享当时的拍摄花絮：



金康勋2009年出生、今年即将14周岁，虽然大部份时间是作为演员为大家熟知，但其实「出道作品」是5岁时出演全炫茂的综艺节目，模样超可爱！金康勋在《Radio Star》透露自己当时太小没什么记忆，但全炫茂一直记得他，因为这小孩实在很不听话XD



金康勋2019年拍《山茶花开时》期间长高7cm、最后已追平孔晓振肩膀，拍《MOUSE窥探》的短短时间也长了4cm。





他的个人IG一直有更新近况，真的越来越有暖男架势了！期待这位小演员未来的成长~



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