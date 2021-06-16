BTS防弹少年团就是人肉印钞机！两天线上粉丝会吸金790亿

BTS防弹少年团不愧是K-POP界吸金能力最强的爱豆团之一。

6月13日-14日，为了庆祝出道8周年，防弹少年团举办了线上粉丝会「BTS 2021 MUSTER小宇宙」，每场130分钟的演唱会上成员们热唱了15首歌曲，和全球的ARMY们共同庆祝8周年出道日。



▲twitter@bts_bighit

据韩媒报道称，这两场线上粉丝会防弹少年团创下了790亿（韩币，下同）的销售额。 经纪公司Big Hit Music透露，这场演出在两天内共吸引了195个国家和地区133万多名观众收看。 而公演门票价格为每场4.95万、5.95万，仅门票销售额最少达到658.35亿韩元至791.35亿。 Big Hit Music仅通过两天的防弹少年团线上流媒体演出实现了超过700亿韩元的销售额。 再加上防弹少年团的官方应援棒等各种周边产品的销售，推测销售额将超过800亿。



▲twitter@bts_bighit

此外，防弹少年团的新曲《Butter》已经连续三周登上美国Billboard单曲排行榜榜首，这也是防弹少年团连续三周蝉联冠军。 受该消息影响，当天上午HYBE股价也连续4天呈上涨趋势，继上市当天即去年10月15日以后，即将再次突破30万大关。 以14日收盘价为准，HYBE市值超过了10万亿。



▲twitter@bts_bighit

「首图：twitter@bts_bighit」

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