【雷】《我的室友是九尾狐》曝张基龙前女友为爱牺牲：早知被利用还爱著他～

男星张基龙拥有帅气外貌圈粉无数，而近期电影《酸酸甜甜爱上你》播出后获得许多关注，不过因饰演的是渣男角色也招致不少骂声，与本部热播剧《我的室友是九尾狐》的暖男形象形成对比，该剧里因狐珠问题必须与女主角李潭(惠利 饰)同居。

随著剧情开展，二人发展为男女朋友关系，而先前张基龙(角色名：申又如)与李潭保持距离的原因也跟著曝光，是与一名女子有关。



申又如是一只九尾狐，至今已活到999岁，曾有位让他刻骨铭心的女子，告诉他得懂得在一起的意思，随即死在了心仪的男子怀中，实际上女子知道申又如并不是人类身分。



这名女子身体内有个狐珠，归属於申又如所有，一只狐妖梦想幻化成人需要吸取人的精气。按剧情描述，申又如原本只要离开她并消除记忆，或许女子便不会死，但因已对该女子暗生情愫，不愿女子不记得自己，最终导致悲剧的发生，令剧迷揪心不已纷纷落泪。该剧改编自网路漫画《心惊胆颤的同居》，每周三、四於tvN播出，每周都将更新二集。



PS：庭沼珉的古装扮相好美啊～♥

首图：《我的室友是九尾狐》＠tvN Drama官方脸书

内文图：《我的室友是九尾狐》＠爱奇艺截图

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