《The Penthouse 3》朴殷硕惊人雷鬼造型惹争议！亲上火线道歉：「并无人种歧视或相关嘲弄意图」

《The Penthouse 3》朴殷硕惊人雷鬼造型惹争议！亲上火线道歉：「并无人种歧视或相关嘲弄意图」

明星   2021年6月14日   星期一10:25   Erin   2

在上周播出的《The Penthouse 3》中，原本由朴殷硕所饰演的罗根李，在登场第一集就遭到朱丹泰会长的炸弹攻击而身亡，不过朴殷硕却随即以另一惊人造型登场，饰演罗根的哥哥ALEX，但这一身夸张造型也惹来争议，而朴殷硕也亲自为此道歉。


照片:SBS Drama

在《The Penthouse 3》朴殷硕再度以已去世的罗根李的哥哥ALEX登场，全身及脸上有著夸张的刺青，还有一头夸张又厚重的长长雷鬼卷发，穿著豹纹服装更搭配著夸张饰品，相当引人注目。并且对著申秀莲（李智雅饰）相当不客气，想要为弟弟讨回公道以及他在韩国金库中的财产。

照片:SBS Drama

但是在节目播出后，朴殷硕的夸张造型却引发了许多海外粉丝的不满，认为这样的造型带有种族歧视，甚至丑化了有色人种。而朴恩硕本人也立即透过TikTok回应「关於剧中ALEX的外型，完全没有想要对非裔美国人无理或伤害、嘲弄的意思。」

照片:SBS Drama

「因为此角色的外貌而受到伤害的人，在此向他们致歉，这是一个错误的尝试，再度道歉。ALEX的造型并非刻意嘲弄，而是憧憬这样的文化并且想要成为那样的性格。」身为演员，朴殷硕为此争议发表了自己个人的立场，不过在《The Penthouse 3》相关的制作组以及电视台SBS并未对此发表公开声明，也是观众们持续在关注的焦点。

照片:TVDaily

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留言/评论
  • 一堆玻璃心…
    34分前
  • 看到他這造型登場，直接大笑🤣🤣🤣
    22分前
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